Politiet med detaljer fra aksjonen: – Stod ansikt til ansikt med menn de trodde var selvmordsbombere

LONDON (VG) Politiet forteller at 50 runder med skudd ble avfyrt, tre gjerningsmenn drept og én tilfeldig forbipasserende truffet under aksjonen.

Åtte minutter gikk det fra angrepet til de tre gjerningsmennene skutt av politiet.

I løpet av de få minuttene hadde tre menn bevæpnet med en varebil og flere kniver, drept syv og skadet minst 48 personer lørdag kveld.

Varebilen som ble brukt i angrepet – en hvit Renault – svingte inn på London Bridge klokken 22.58. Bilen kjørte opp på fortauet og meide ned flere fotgjengere før de kjørte videre til Borough Market der tre knivstakk mange mennesker.

Åtte politifolk avfyrte våpen

På en pressebriefing søndag ettermiddag forteller assisterende politisjef Mark Rowley om detaljer fra angrepet og den raske politiresponsen:

– Gjerningsmennene ble møtt av bevæpnet politi, og jeg kan bekrefte at åtte tjenestemenn avfyrte sine våpen med 50 runder med skudd. De tre angriperne ble drept.

Rowley understreker at det vil bli en internetterforskning, og legger til at situasjonen for hans ansatte var kritisk og kaotisk.

– Det var snakk om liv og død. Tre bevæpnede menn, med det som så ut til å være selvmordsbelter, hadde allerede angrepet og drept medlemmer av offentligheten og måtte stoppes øyeblikkelig.

– Jeg er ikke overrasket over at tjenestemennene – ansikt til ansikt med det som fremsto som tre selvmordsbombere – fyrte av et så stort antall skudd for å være helt sikre på at de nøytraliserte faren.

I denne videoen kan du høre skuddene som skal ha drept terroristene.



Uskyldig forbipasserende truffet

– Jeg er ydmyk med tanke på det heltemotet en politioffiser viste da han løp mot en potensiell selvmordsbomber uten tanke for annet enn å beskytte andre, sier politisjefen.

Rowley bekrefter meldingene om at en tilfeldig forbipasserende også skal ha blitt truffet av skudd.

– Et medlem av offentligheten ble truffet av skudd. Selv om vi ikke har grunn til å tro at skadene er kritiske, får vedkommende behandling på sykehuset. Vi vil selvsagt holde dere oppdatert om vedkommendes tilstand.

To av personene som havnet midt i dramaet, var norske Linn Ellingsen (28) og kjæresten.

– Holdt på å treffe

Politiet bekrefter samtidig at ytterligere tolv personer er pågrepet i forbindelse med angrepet. Etterforskningen pågår for fullt.

VG har møtt flere naboer på adresssen der tolv personer ble pågrepet søndag.

– Vi har allerede gjort store fremskritt med å identifisere de tre angriperne og kan slå fast at det ikke var noen andre mistenkte til stede da angrepet ble utført, sier assisterende politisjef Mark Rowley ved Metropolitan police.

– Nå skal vi forstå hvem de er, hvilke forbindelser de har og om de har fått assistanse av noen andre.