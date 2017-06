Politiet fulgte med på terrorcelle i Øst-London før angrepet

Britiske myndigheter hadde for flere uker siden øynene på en IS-inspirert gruppe i Øst-London, som over Youtube planla et lignende angrep, melder avisen The Telegraph.

Søndag ble tolv personer i Øst-London pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i London der hittil syv personer er bekreftet omkommet, etter at en varebil meide ned fotgjengere før tre gjerningsmenn knivstakk flere personer.

Like etter klokken 04 mandag morgen har lokal politi aksjonert på to nye adresser, og skriver på Twitter at «flere personer er arrestert» i Newham og Barking.

Sent søndag kveld hevder terrorgruppen IS at de står bak angrepet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Moské koblet til gjerningsmann: Vi fordømmer de uhyrlige handlingene

Mandag skriver The Telegraph at britisk antiterrorpoliti siden mars har hatt øynene på det de beskriver som en IS-inspirert terrorcelle i området rundt Barking, der flere av pågripelese søndag kveld fant sted.

Ifølge avisen skal ulike personer i gruppen ha benyttet Youtube til å diskutere hvordan man kunne gå til angrep i London – med hjelp av en varebil og kniver.



Tre terrorister skal ha ropt «Dette er for Allah» mens de knivstakk tilfeldig ofre på Borough Market lørdag kveld.

Det første identifiserte offeret: Hun døde i armene til kjæresten



Ifølge BBC kjenner politiet identiteten til angriperne, men de har foreløpig ikke ønsket å gå offentlig ut med denne informasjonen.

Politiet om aksjonen: Sto ansikt til ansikt med menn de trodde var selvmordsbombere

Daily Mail skriver mandag at en av de terroristene skal være en 27 år gammel mann fra Watford, og at han dukket opp i en TV-dokumentar om britiske jihadister på Channel 4 i fjor.

En av boligene politiet aksjonerte mot søndag skal ha tilhørt en av gjerningsmennene.

Fire menn og en kvinne ble pågrepet der, men kvinnen ble senere løslatt.

En ikke navngitt venn av en av de som skal være blant de tre terroristene hadde ifølge The Telegraph rapportert ham til antiterrorpolitiet ved to anledninger. Videre skriver avisen sier at vennen skal ha blitt radikalisert ved å se på hattaler av islamisten Ahmad Musa Jibril på Youtube.