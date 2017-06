Politiet aksjonerer i London - 12 pågrepet.

LONDON (VG) Tolv er pågrepet etter terrorangrepet i London.

Søndag morgen aksjonerte væpnet politi mot en høyblokk i Barking, en innvandrertett arbeiderklasse-bydel i London.

Tolv er pågrepet i aksjonen, opplyser politiet i en pressemelding.

Det er både kvinner og menn. Til VG sier vitner at flere av dem er av sør-asiatisk opprinnelse.

Sky News' kilder opplyser at politiet har slått til mot bopælen til én av gjerningspersonene som ble drept lørdag kveld.

– Get down!

Michael Mbo (25) var på vei til jobb rett før klokken 07 da han hørte høye lyder i blokken sin.

På vei ut ble han vitne til den dramatiske pågripelsen.

– «Get down, get down» skrek politiet. Det var 15-20 politifolk. Hvorav 8 var bevæpnet, forteller han VG.

MIDT I DRAMAET: Michael Mbo (25) så en mann bli skutt med elektrosjokkvåpen utenfor blokken sin. Foto: Fredrik Solstad, , VG

Kjente igjen pågrepet



Én av mennene skal ha forsøkt å stikke av, da han ble ført ut av høyblokken. Han skal ha blitt skutt med et elektrosjokkvåpen. De andre pågrepne ble lagt i bakken og ifølge Mbo rettet politiet geværene sine mot hodene deres.

Mbo kjente igjen én av de som ble pågrepet fra blokken, men de andre var ukjente for ham. Derfor spekulerer han i at de ikke har oppholdt seg så lenge i nabolaget.

– Men det rart at disse folkene har bodd sammen med oss, sier han.

NYSGJERRIGE NABOER: Den dramatiske aksjonen røsket opp i et ellers stille nabolag. Naboene er forståelig nok interessert i hva som foregår. Foto: Fredrik Solstad , VG

Søndag ettermiddag var det fremdeles store styrker til stede i Barking. Politiet har ikke kommentert hvorvidt det er en sammenheng med lørdagens terrorangrep.