Moské koblet til gjerningsmann: - Vi fordømmer de uhyrlige handlingene

LONDON (VG) En av de mistenkte gjerningsmennene skal nylig ha blitt kastet ut av den lokale moskeen i Barking-området, skriver The Guardian.

Avisen har snakket med Salahudee Jayabdeen (40), som forteller at en av de mistenkte gjerningsmennene for få måneder siden skal ha blitt fjernet med makt fra den lokale moskeen Jabir bin Zayd Islamic Center.

– Det var rundt to måneder siden han stilte spørsmål ved det imamen snakket om. Jeg husker ikke detaljene i hva han sa, men han ble bedt om å gå. Da han nektet å forlate området, ble han hentet ut med makt, sier Jayabdeen til The Guardian.

Moskeen ligger 12-13 minutters gange fra adressen i Barking der politiet søndag morgen raidet en boligblokk og pågrep 12 personer i forbindelse med terrorangrepet.

– Vil samarbeide med politiet

Da VG oppsøker Jabir bin Zayd-moskeen i det innvandrertette arbeiderklassestrøket Barking søndag kveld, er det rundt 20 pressefolk i det slitte kontorbygget som huser moskeen.

To av moskeens ledere og en talsmann inviterer pressen inn og sier at de vil gi en uttalelse på menighetens vegne:

– Vi ber for ofrene og deres familier. Som samfunn fordømmer vi denne uhyrlige kriminelle handlingen, som ikke kan rettferdiggjøres, sier talsmann Doud Juneja.

– Vi forstår at i det er mye frykt, forvirring og sinne i landet og at folk leter etter svar. Det er grunnen til at vi vil fortsette å samarbeide med politiet for at rettferdigheten skal seire, sier Juneja.

– Mente det er uislamsk å stemme

Flere britiske medier skriver at en av de tre gjerningsmennene som ble skutt i politiaksjonen skal ha vært tilknyttet moskeen, men talsmannen ønsker ikke å bekrefte det.

– Inntil politiet gir ut mer informasjon er det ikke passende at vi snakker om noen som kan ha eller kan ikke ha kommet til bønn hos oss i moskeen.

LITEN MOSKÉ: I annen etasje på dette kontorbygget holder Jabir bin Zayd Islamic Center hus. Foto: FREDRIK SOLSTAD , VG

Avisen Daily Mail siterer en anonym leder i moskeen på at den antatte gjerningsmannen skal ha blitt kastet ut da imamen oppfordret menigheten til å stemme ved det britiske valget.

– Han sa at det å stemme er uislamsk og at vi ikke skulle gjøre det. Han ble veldig sint og jeg måtte be ham roe seg og be ham om å gå, sier lederen til avisen.

Moskélederen sier at det ikke fremsto som om mannen hadde noen særlig kunnskap om islam.

– Han hadde få venner her. Han kom, ba og gikk igjen. Han sa hallo til folk, men holdt seg mest for seg selv. Han virket uutdannet og hadde liten kunnskap om religion, sier den anonyme lederen.

Flere politiaksjoner

Politiet i London bekrefter søndag at de jakter for fullt på gjerningsmennenes nettverk. Flere naboer og vitner forteller VG at både kvinner og menn ble pågrepet av bevæpnet politi.

Michael Mbo (25) var på vei til jobb rett før klokken 07 da han hørte høye lyder i blokken sin. På vei ut ble han vitne til den dramatiske pågripelsen.

– «Get down, get down» skrek politiet. Det var 15-20 politifolk. Hvorav åtte var bevæpnet, forteller han VG.

Én av mennene skal ha forsøkt å stikke av, da han ble ført ut av høyblokken. Han skal ha blitt skutt med et elektrosjokkvåpen. De andre pågrepne ble lagt i bakken og ifølge Mbo rettet politiet geværene sine mot hodene deres.

Naboen sier at han kjente igjen én av de som ble pågrepet fra blokken, men de andre var ukjente for ham.