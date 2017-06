May: Ting må endre seg drastisk

Statsminister Theresa May sier ting må endre seg etter det tredje terrorangrepet i England på like mange måneder.

Da statsminister Theresa May fikk beskjed om at terroren hadde rammet London igjen drev hun valgkamp utenfor hovedstaden. Hun hastet tilbake, og holdt umiddelbart et møte i regjeringens kriseråd.

Søndag formiddag møtte hun pressen utenfor statsministerens residens i Downing street 10.

– Vi kan ikke, og må ikke, late som ting kan fortsette som nå. Ting må endre seg, sier May.

Statsministeren skisserer fire måter Storbritannia skal møte terrortrusselen på:

• For det første må den radikale islamistiske ideologien som forener angrepene bekjempes. Denne kampen er ideologisk, og kan ikke utkjempes med antiterror-operasjoner alene.

• For det andre må terroristene nektes enhver frihavn. May nevner internett spesifikt.

• Deretter må det tas et oppgjør på hjemmebane. – Det har vært alt for stor tolleranse for ekstremisme i vårt land, sier May.

• For det fjerde må strategien bak dagens antiterror-arbeid i Storbritannia tilpasses dagens trusselbilde. Dette vil inkludere lengre straffer for terrorlovbrudd, og en gjennomgang av politiets arbeid for å sørge for at de har ressursene og fullmaktene de behøver.

Har avverget fem angrep



Statsministeren sier britiske myndigheter har avverget fem kredible angrep siden forrige gang terroren rammet i London. Det var i mars. Lørdagens angrep er det tredje som er gjennomført i landet på like mange måneder.

Det skal ikke være noen sammenheng mellom angrepene, men May sier vi nå er vitne til en ny trend i trusselbildet.

– Terror avler terror, sier May.

Borgermester rasende



– Det er ingen ord for å beskrive sinnet og sorgen som byen vår føler i dag. Jeg er forferdet og rasende over at disse forskrudde og feige terroristene med overlegg gikk etter uskyldige London-innbyggere og turister som var ute og nøt lørdagskvelden, sier Londons borgermester Sadiq Khan til BBC.

Han tilhører det britiske arbeiderpartiet, Labour.

– Vi må vær årvåkne, men samtidig bør vi være rolige. For en ting disse terroristene vil gjøre, er å ødelegge måten vi lever på. De vil at vi slutter å møtes og kose oss på en lørdagskveld, de vil at vi ikke stemmer på torsdag, de vil ødelegge menneskerettigheter og borgerrettigheter. Og vi må ikke la dem lykkes, sier borgermesteren.

FORFERDET: Londons borgermester Sadiq Khan vil at valget på torsdag skal gå som planlagt, men er forferdet og rasende over terrorangrepet. Foto: Yves Herman , Reuters

Vil fortsatt ha valget på torsdag



Terrorangrepet treffer Storbritannia i en turbulent tid, like før et parlamentsvalg og i starten av Brexit. Torsdag, den 8. juni, skal det avholdes parlamentsvalg etter at statsminister Theresa May i april skrev ut nyvalg.

May har i den siste tiden mistet oppslutning og det er knyttet stor spenning til om de konservative vil gjøre et godt valg på torsdag.

Hør den dramatiske øyenvitneskildringen. Saken fortsetter under videoen



Hennes argeste motstand i valget, Labour-leder Jeremy Corbyn, berømmer nødetatene som handlet raskt .

– Det meldes om brutale og sjokkerende hendelser i London. Mine tanker går til ofrene og deres familier. Takk til nødetatene, tvitrer han.

De store partiene har satt valgkampen på pause etter angrepet. Untaket er Ukip. May sier valget avholdes som normalt på torsdag, og at valgkampen fortsetter mandag.