London samles til minnemarkering etter terrorangrepet

LONDON (VG) To dager etter at London igjen ble rammet av terror, samles innbyggere i byen for å minnes dem som ble drept.

Markeringen vil foregå i Potters Fields Park, ikke langt unna London Bridge og Borough Market, der angrepene skjedde lørdag.

En halvtime før minnemarkeringen var rundt 200 mennesker på plass i parken.

Flere av de oppmøtte har med seg blomster. Det er også høy tilstedeværelse av politi i uniform og gule vester.

Det er London-ordfører Sadiq Khan som skal lede minnemarkeringen, som starter klokken 19 norsk tid. Representanter for britisk politi, ambulansetjenesten og brannvesen vil også være til stede.

Klokken 19.20 vil det holdes et minutts stillhet i den britiske hovedstaden.

På ordførerens nettsider står det at han inviterer folk til å komme sammen i solidaritet for å minnes de som mistet livet i angrepet «og for å vise verden at vi står sammen i møte med dem som ønsker å skade oss og vår livsstil.»

– Vi vil aldri la disse feigingene vinne, og vi vil aldri la oss kue av terror, heter det i invitasjonen.

Syv personer ble drept da tre gjerningsmenn meide ned fotgjengere og knivstakk flere personer i London lørdag kveld. Blant de drepte er kanadiske Christine Archibald.

Søndag opplyser helsedepartementet at 18 personer fortsatt er kritisk skadet, melder Manchester Evening News. I alt 36 personer blir mandag behandlet ved fem sykehus i hovedstaden.

Britiske Røde Kors har etter angrepet opprettet et fond for å støtte personer som er blitt ofre for terrorangrep og deres familier.

