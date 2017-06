Gjør narr av London-borgermester etter terrorangrep

President Trump tar til Twitter for å uttrykke støtte etter London-terroren – og for å harslere med byens borgermester.

Lørdag kveld ble minst seks mennesker drept i det myndighetene kaller terrorangrep i London – i tillegg til de tre gjerningsmennene som er uskadeliggjort av politiet.

USAs president Donald Trump var raskt ute med å uttrykke støtte til Storbritannia, og til å slå politisk mynt på hendelsen.

– Vi må være smarte, årvåkne og tøffe. Vi trenger at domstolene gir oss tilbake våre rettigheter. Vi trenger innreiseforbudet for å gi oss et ekstra nivå av sikkerhet, skrev han på Twitter lørdag kveld amerikansk tid.

Harselerte med borgermester



Søndag morgen amerikansk tid, formodentlig etter en natts søvn, startet Trump å tvitre igjen. Da benyttet han anledningen til å harselere med måten Sadiq Khan, Londons borgermester, reagerte på terroren på.

– Vi må slutte å være politisk korrekte og sette igang med å sikre vårt folk. Hvis vi ikke blir smarte, blir det bare verre, skriver han.

– Minst syv drept og 48 skadet i terror-angrep og Londons borgermester sier det «ikke er noen grunn til bekymring!» følger han opp minutter senere.

Borgermester Khan uttalte tidligere på søndag at byens innbyggere ville se mer politi i gatene de neste dagtene, men at det ikke var grunn til å bekymre seg.



Trakk fram aktuell politikk



Trump-administrasjonen har forsøkt å innføre et innreiseforbud fra visse land, og i den reviderte utgaven som nå foreligger skal reisende fra seks hovedsakelig muslimske land nektes innreise til USA.

Under valgkampen lovte Trump å et innreiseforbud for muslimer, et såkalt «muslimforbud», men har i ettertid benektet at innreiseforbudet er rettet mot muslimer spesifikt.

Flere amerikanske domstoler har imidlertid opphevet forbudet, og denne uken ble det klart at presidenten ber høyesterett om å avgjøre saken.

I andre runde med Twitter-meldinger trakk Trump også fram amerikansk våpenpolitikk. Han er sterkt imot å stramme inn tilgangen på skytevåpen i USA, og har ved flere anledninger hevdet at et tyngre bevæpnet publikum ville kunnet avverge

– Legger dere merke til at vi ikke har en våpendebatt nå? Det er fordi de brukte kniver og en kassebil! skriver presidenten i en Twitter-melding.



Slettet tweet

Trump brukte først sin personlige konto til å retweete en ubekreftet melding om terroren fra det svært konservative og tidvis sensasjonalistiske nettstedet Drudge report. Denne meldingen ble senere slettet, før presidenten skrev enda en melding – denne mindre politisk i tonen.

– Hva enn USA kan gjøre for å hjelpe London og Storbritannia, vi tar oss av det. VI ER MED DERE. GUD VELSIGNE! lød den siste meldingen.

En senere offisiell uttalelse fra Det hvite hus gjentas støtteerklæringen, og lover å assistere britiske myndigheter.

Kaller inn til hastemøte

– Jeg ønsker å uttrykke min store takknemlighet til politiet og nødetatene som er på stedet. Våre tanker er med dem som er fanget i disse forferdelige hendelsene, sier May i en kort uttalelse.

May tilhører det konservative partiet. De store, britiske partiene har innstilt valgkampen til mandag.

Støtter britene

Jeremy Corbyn, leder for det britiske arbeiderpartiet, kaller angrepet «brutalt og sjokkerende», sender en støtteerklæring til de som er påvirket, og takker nødetatene.

NATO-leder Jens Stoltenberg var raskt ute med å uttrykke sin støtte.

– Mine tanker i kveld er med de som ble rammet av det brutale angrepet på London Bridge. Vi står sammen med innbyggerne i London, skriver Stoltenberg på Twitter.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron utttrykker sin støtte til britene.

– I lys av denne nye tragedien står Frankrike mer enn noensinne ved Storbritannias side. Mine tanker går til ofrene og deres kjære, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

To franske statsborgere skal være skadet i angrepet, en alvorlig ifølge franske myndigheter. Det skriver BBC.

Tysklands statsminister Angela Merkel lover britene samhold i kampen mot terror.

– På tvers av grenser står vi i dag sammen i forferdelse og sorg, men også i besluttsomhet, sier Merkel i en uttalelse til terroraksjonen i London.

– Tyskland står helt og fullt på Storbritannias side i kampen mot alle former for terrorisme, understreker hun.

Også statsminister Erna Solberg uttrykker sin støtte til britene.

– Igjen er vi vitne til en forferdelig tragedie, våre tanker går til ofrene. Vi står sammen med Storbritannia mot meningsløs vold, tvitrer Solberg på engelsk.

Utenriksminister Børge Brende har også reagert.

Søndag samler Grande en rekke stjerner til konsert i Manchester, til minne om de 22 som ble drept under terrorangrepet like etter hennes forrige konsert i byen den 22. mai.