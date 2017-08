Geoff Ho (40) ble knivstukket av London Bridge-terroristene: – Det var som i en krigssone

LONDON (VG) Geoff Ho (40) var nær ved å blø i hjel etter terrorangrepet ved London Bridge. Mens andre restaurantgjester løp i sikkerhet, kastet han seg mot terroristene.

– Jeg måtte gjøre noe. På brøkdelen av et sekund bestemte jeg meg for å prøve å avlede dem til politiet kom, sier Ho.

VG møter ham på en pub ved Borough Market. Det er to måneder siden området nord for London Bridge ble rammet av et terrorangrep. 3. juni 2017 meide tre menn ned fotgjengere med en varebil og angrep tilfeldige med kniv utenfor flere restauranter her.

Åtte mennesker ble drept og minst 48 skadet. Terroristene er senere identifisert som IS-sympatisørene Youseff Zaghba (22), Khuram Shazad Butt (27) og Rachid Redouane (30).

Siden har politiets etterforskning vist at terrorangrepet kunne gått mye verre. Lederen for de tre angrepsmennene – Khuram Butt – forsøkte først å leie en 7,5 tonn tung lastebil for å utføre angrepet, men betalingen hans gikk ikke igjennom. Etterforskerne fant også 13 brannbomber og to blåselamper i varebilen.

TILBAKE: Geoff Ho sier det har vært viktig for ham å «ta tilbake» Borough Market etter terrorangrepet. Med det mener han at livet må fortsette som normalt, selv om flere mennesker mistet livet her. – Terror skal ikke stoppe oss, sier han. Foto: Odin Jæger , VG

Bevæpnede menn stormet restaurant

– Egentlig var det en helt vanlig lørdag. Faktisk en av de få varme dagene denne sommeren, sier Ho, som alltid besøker Borough Market i helgene.

TØFF TID: Geoff Ho tilbrakte flere uker på sykehus etter angrepet. Han forteller at støtten fra venner og familie var viktig i denne tiden. Her er han sammen med flere av sine nærmeste. Foto: Privat

– Det var Champions League-finale, og jeg gledet meg til å se Juventus slå Real Madrid, ler han.

Slik gikk det ikke. Og fotballkampen var ikke det eneste som ikke gikk etter planen den kvelden.

På vei hjem, nedstemt over tapet, ramler Ho over en situasjon utenfor en pub. Han bryter inn og stopper en slåsskamp mellom en dørvakt og to fulle menn. Som klapp på skulderen til seg selv bestemmer Ho seg for å ta en siste øl på restauranten «Black and Blue».

– Flere ganger etterpå har jeg tenkt… Hva om jeg bare hadde gått hjem?

Minutter etter at Ho har fått en øl foran seg, roper en servitør at restauranten må stenge dørene. «Det skjer noe der ute,» sier hun. Men før servitøren rekker å låse, har tre maskerte menn stormet lokalet.

– Først tenker jeg at de er venner av mennene jeg jagde bort fra den andre puben. Men jeg forstår raskt at det er noe helt annet, sier Ho.

DRAMATISKE BILDER: Kvelden 3. juni 2017 tikket det inn bilder og videoer fra London Bridge. Her blir en såret person fraktet avgårde til sykehus. Foto: Daniel Sorabji , AFP

«Lay down, lay down»

Rundt livet har mennene det som ser ut som bombevester. De er bevæpnet med lange, røde keramikk-kniver. Tiden står stille. Ingen i restauranten beveger seg, og Ho kan nærmest høre sitt eget, hamrende hjerte.

– Terroristene skriker «lay down, lay down», sier Ho.

Instinktivt tenker han: «Det er en dødsfelle. Legger vi oss ned, knivstikker de oss alle sammen». Ho tar et skritt mot terroristene og spør hva de er ute etter. De skriker at han skal høre, legge seg ned. Men Ho nekter. I stedet går han mot dem.

– Mannen i en Arsenal T-skjorte mistet tålmodigheten, forteller Ho i dag.

Han stryker fingrene over halsen. Tre store arr er fremdeles synlig. Da han trosset terroristene den natten, hindret 40-åringen trolig at flere liv gikk tapt.

MERKET FOR LIVET: Geoff Ho viser frem tre store arr på halsen, som trolig kommer til å være der resten av livet. Foto: Odin Jæger , VG

– Første gang jeg har sett et dødt menneske

Etter å ha knivstukket Ho forsvinner terroristene fra lokalet. En annen mann ble også lettere skadet. De blir raskt funnet av helsepersonell. Fremdeles ved bevissthet, men med blod rennende nedover kroppen, blir Ho fraktet ut på gaten. På vei gjennom Borough Market hører han flere skudd, som senere viser seg å være terroristene som blir drept av politiet. Totalt varer angrepet i åtte minutter.

FANT LYKKEN: På tross av den tøffe tiden Geoff har vært gjennom, førte angrepet ham og hans nåværende kjæreste Cecile sammen. De har lenge vært venner, men innså hvor godt de likte hverandre da Geoff lå på sykehuset. Foto: Privat

– Det var som i en krigssone. Jeg husker lukten av blod. Væpnet politi og ambulansearbeidere ropte ordre til hverandre. Flytt ham hit, legg henne her. Mennesker som gråt blandet seg med lyden av sirener, sier Ho.

– Det er første gang jeg har sett et dødt menneske.

Hendene strammer seg rundt glasset, blikket fester seg et sted over hodet mitt.

– Et par Adidas-sko stakk ut under et teppe. Jeg la merke til at det dekket hele kroppen, og var trukket over ansiktet. Da skjønte jeg at personen ikke hadde overlevd.

Ho ble sendt til sykehuset hvor han gjennomgikk flere operasjoner. Da han våknet mandag morgen, fortalte legene at han hadde mistet ekstreme mengder blod, og hadde vært døden nær.

– Jeg har vært veldig heldig, sier Ho.

Etterlyser tips

Politiet har senere etterlyst tips om terroristenes noe uvanlige kniver, uten hell. Ho beskriver dem som typiske kokke-kniver.

– Vi har jobbet døgnet rundt for å forstå hva disse mennene gjorde i tiden opp mot terrorangrepet, men vi trenger å vite mer om disse uvanlige knivene. Hvor kommer de fra? Hvor kan terroristene ha kjøpt det? Hvis du vet noe om denne type kniver, ta kontakt, har Dean Haydon, i Scotland Yards antiterrorgruppe, uttalt.

Terrorangrepet skjedde snaut to uker etter at 23 mennesker ble drept av en selvmordsbomber i Manchester og snaut tre måneder etter Westminster-angrepet i London, hvor fire personer ble drept.

RYSTET: Baker Matthew Jones, sjef for «Bread Ahead», måtte se en av sine ansatte forlate bedriften etter terrorangrepet på London Bridge. Han forteller at mange fremdeles er preget av hendelsen. Foto: Odin Jæger , VG

YRENDE LIV: Bilde er tatt 14. juni 2017, samme dag som Borough Market åpnet etter terrorangrepet. Markedet måtte holde stengt i ti dager etter hendelsen, av sikkerhetsmessing hensyn. Foto: Ben Stansall , AFP

Servitør blant de drepte



Da VG møter Ho på Borough Market to måneder etter terrorangrepet er driften tilbake til normalt. Han drikker øl på stampuben, og området kryr av turister og lokale.

– Jeg skjønner fremdeles ikke hvordan et så multikulturelt område som Borough Market kunne bli offer for global terrorisme, sier direktør Darren Hanghan til VG.

Han legger ikke skjul på at det har vært noen tøffe dager. Markedet mistet en kvinnelig servitør, og en annen ansatt ble hardt skadet. Mange er fremdeles preget av hendelsen.

– Første dag tilbake var merkelig. Matmarked skal lukte, men den dagen luktet det ingen ting. Menneskene og stemmene var borte, sier Hanghan.

Borough Market består av 350 forskjellige bedrifter som selger mat fra hele verden. Alle er selvstendig næringsdrivende, og mange tapte store summer da område måtte holde stengt i ti dager.

– En selger hadde 250 ferske havabbor lagret her, en annen flere hundre kilo fersk ost. Alt måtte kastes, sier Hanghan.

– Men selv om vi så det verste i folk 3. juni, har vi sett det beste siden. Vi har folk som kommer hit med verktøykasser, som spør om de kan reparere noe. Vi har mottatt tusenvis av postkort fra hele verden. Det varmer.

BEKYMRET: Direktør for Borough Market, Darren Henaghan, forteller VG at mange av deres bedrifter har fått store økonomiske problemer som følge av terrorangrepet. Mange måtte kaste varer til flere tusenvis av kroner, og sliter med å få penger igjen fra forsikringsselskapene. Foto: Odin Jæger , VG

Nye sikkerhetstiltak

Siden angrepet har Borough Market iverksatt flere nye sikkerhetstiltak, forteller Hanghan. Blant annet er det satt opp flere titalls blomsterkasser rundt området, som skal hindre tilgang til biler. Det er også flere vektere på stedet nå enn tidligere.

– Det er umulig å sikre seg mot tilfeldige terrorangrep, men vi gjør vårt beste.

Matthew Jones (47) driver bakeriet «Bread Ahead», midt i markedet. Sønnen hans var på jobb kvelden angrepet skjedde. Jones forteller VG at han og noen av de andre ansatte kastet brød og brødkasser mot terroristene, i et forsøk på å jage dem vekk fra markedet.

– En av guttene mine sluttet og flyttet hjem til Romania etter angrepet, men ellers er ting her heldigvis tilbake til normalt.