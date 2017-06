Flere personer skal være knivstukket utenfor populær London-restaurant – vitner forteller om blodige scener

LONDON/OSLO (VG) Jamie ble vitne til en knivstikking på restauranten «Black and Blue» ved Borough Market i London sentrum. Kort tid før skjenet en bil inn i en folkemengde ved London Bridge.

Først meide flere gjerningsmenn ned en folkemengde ved London Bridge med varebil i London natt til søndag. Deretter gikk de ut av bilen og knivstakk flere andre mennesker, ifølge øyenvitner.

Politiet mener det dreier seg om et terrorangrep. Det er opplysninger om skadde mennesker ved London Bridge og Borough Market, hvor flere vitner forteller om knivstikking på restauranten «Black and Blue». Dette er et populært spisested blant turister og lokale i helgene.

– Folk skrek: «De har kniver»

Det er fremdeles ikke bekreftet om de to hendelsene henger sammen, men vitner forteller om flere menn med kniv som stormet restauranten lørdag kveld.

– Det startet med at flere personer kastet stoler og glass utenfor. Jeg trodde det bare var en krangel, men så gikk det opp for meg at hendelsen var større enn det, sier vitne Jag Sandue til The Sun.

Sandue befant seg på restauranten og bilder av ham dekket av blod spres hyppig i sosiale medier.

– I neste øyeblikk befant de seg i restauranten. Folk skrek: «de har kniver», sier Sandue.

Han forteller til avisen at flere personer ble stukket med kniv på vei ut av restauranten. Sandue beskriver hendelsen som «et kaos».

Et annet vitne, en kokk som jobber i nabo-restauranten, forteller at han så to personer bli knivstukket utenfor «Black and Blue».

– En mann med kniv gikk løs på to personer. Vi ropte "stopp, stopp" og folk kastet stoler på dem. Politiet kom og skjøt mot dem med en gang, sier han til The Guardian.

Angrepet skjer snaut to uker etter at 23 mennesker ble drept av en selvmordsbomber i Manchester og snaut tre måneder etter Westminister-angrepet i London, hvor fire personer ble drept.

Den amerikanske artisten Ariana Grande er i England for å holde en minnekonsert for Manchester-ofrene søndag. Hun sto på scenen under Westminster-angrepene for to uker siden. På Twitter skriver hun: "Ber for London".

Gjemte seg under bordene



Foreløpig er én person offisielt bekreftet død i de to hendelsene. Det er ventet at tallet vil stige utover natten.

Tidligere i kveld gikk politiet ut på Twitter og ba folk om å løpe, gjemme seg og ringe politiet dersom de havnet i nye hendelser. Dette er standard anbefalinger ved pågående terrorangrep.

Også Wendy Clarke ble vitne til hendelsen. Hun befant seg på restauranten «Black and Blue».

– Først gjemte vi oss under bordene. Da vi løp ut av restauranten, så vi blod over alt, sier hun.

Ekteparet Ben og Natalie spiste middag da kaoset oppsto. Ben forteller til BBC at han så en mann i rød t-skjorte men kniv.

– Vi så mennesker som løp i alle kanter mens en mann kvinstakk en annen mann minst tre ganger, sier han.

– Kaotisk situasjon



Guardian-journalist Peter Walker befinner seg i området. Han forteller om store menneskemengder som prøver å forlate området rundt restauranten.

– Det er fortsatt en kaotisk situasjon. Mange har mistet sine kjære og prøver å finne veien til hjem i kaoset. Dette er normalt et veldig travelt område på en lørdag kveld, sier han.

Norske Christin Sletten (22) befinner seg i området og forteller at restauranten «Black and Blue» er populær i helgene.

– Det er alltid veldig mange mennesker i området i helgene. Borough Market er et populært område å gå ut i, sier Sletten til VG.