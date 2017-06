Fant bankkortet til James (32) på et av London-ofrene

Familien til londoneren James McMullan (32) venter bare på en offisiell bekreftelse på at han er død, etter at bankkortet hans ble funnet på et av ofrene.

Syv mennesker er bekreftet drept i terrorangrepet lørdag kveld. Men foreløpig har britisk politi bare offentliggjort ett av navnene: Christine Archibald (30) fra Canada.

Familien til James McMullan var raskt ute med å etterlyse ham gjennom Facebook, med en innstendig bønn om å dele, for å få ham trygt hjem.

Den 32 år gamle forretningsmannen ble sist sett utenfor puben Barrowboy & Banker ved London Bridge lørdag kveld.

Ifølge The Guardian venter de nå bare på en snarlig offisiell bekreftelse på at han er et av dødsofrene.

Politiet har nemlig informert familien om at bankkortet hans ble funnet på en av de drepte.

– Var en inspirasjon

I en følelsesladet uttalelse gjengitt av flere britiske medier mandag, insisterer søsteren Melissa McMullan på at grusomhetene ikke vil drukne familien i hat.

«Selv om vår smerte aldri vil reduseres, er det viktig for oss alle å fortsette med våre liv i motsetning til dem som ville prøve å ødelegge oss,» skriver hun.

Videre minner hun om at hat bare vil avle mer hat, og at det ikke er et spor de vil følge.

«Vennene som var med ham den kvelden vil at alle skal vite hvilken sjenerøs og omsorgsfull venn han var. Ingen steder vil du finne en slik humor, en slik unik personlighet, eller noen som setter venner og familie foran alt annet. Han var en inspirasjon.» skriver søsteren.

Sjømannspresten: – En by som er vant til terror

– Døde i armene til forloveden

Den kanadiske 30-åringen Christine Archibald var det første offeret som ble navngitt etter terroren lørdag kveld.

DREPT: Christine Archibald. Foto: Privat

Hun døde i sin forlovede, Taylor Fergusons armer, skriver Daily Mail.

Christine var på besøk hos forloveden, som hadde vært i London den siste uken i forbindelse med jobb. Til vanlig bodde paret i Nederland.

– Hun hadde aldri vært i London før, så de bestemte seg for å gå en tur på kvelden, sier broren Mark Ferguson til CBC News.

Han forteller at broren gikk like foran Christine da varebilen kjørte ned en rekke fotgjengere på London Bridge.

Familien sier at de sørger over tapet av deres «vakre, kjærlige datter og søster».

– Hun hadde rom i hjertet for alle, og trodde sterkt på at alle skulle blir verdsatt og respektert.

– Hun levde i denne troen, og jobbet for hjemløse frem til hun flyttet til Europa for å være sammen med sin forlovede. Hun ville ikke hatt noen forståelse for ondskapen som forårsaket hennes død, sier familien i en uttalelse.

Navnga mistenkte gjerningsmenn

Britisk politi gikk mandag ut med navnet på to av de tre mennene som ble skutt og drept av politiet etter terrorangrepene på London Bridge og Borough Market lørdag kveld.

I en pressemelding skriver politiet at selv om formell identifisering gjenstår, tror etterforskerne at de nå kjenner identiteten til gjerningsmennene, og at to av disse er Khuram Shazad Butt og Rachid Redouane, begge fra Barking øst i London.

Samme kveld samlet innbyggere i den britiske hovedstaden seg til en minnemarkering for ofrene.

18 personer ligger mandag kritisk skadd på sykehus etter angrepene.