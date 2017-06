De er savnet etter London-terroren

Familie og venner til savnede personer søker desperat i sosiale medier, og håper at deres kjære ikke skal være blant de drepte etter terroren.

Syv mennesker er bekreftet drept i terrorangrepet lørdag kveld. Men foreløpig har britisk politi bare offentliggjort ett av navnene: Christine Archibald (30) fra Canada.

Xavier Thomas fra Frankrike

XAVIER THOMAS og CHRISTINE DELCROSS. Foto: Facebook/Privat

Familien til franskmannen Xavier Thomas frykter at også han er et av dødsofrene.

Nå søker de etter ham via Facebook.

Xavier gikk på London Bridge sammen med kjæresten Christine Delcross da den hvite varebilen meide ned fotgjengere lørdag kveld.

The Guardian skriver at Christine søster, Nathalie Cros Brohan, Etterlyser Xavier gjennom Facebook.

Hun skriver at Christine ligger hardt skadet på sykehus, men at de ikke vet noe om Xavier.

Hun forteller at de er fryktelig bekymret, og ber alle som vet noe om ham melde fra.

Sebastien Belanger (36) fra Frankrike



SEBASTIEN BELANGER. Foto: Facebook / Privat

Ifølge kjæresten, Gerda Bennet, satt Sebastien Belanger på Barrowboy and Banker pub og så på fotballkamp sammen med to venner like før angrepet skjedde.

De var på vei til et nytt sted da den hvite varebilen begynte å meie ned fotgjengere på London Bridge.

– De to han var sammen med har fortalt at det var fem til ti sekunder da alle bare hylte, og de begynte å løpe. Det var da de mistet ham av syne, sier Bennet til avisen Soutwark News.

Nå etterlyser hun den franskfødte kjæresten, som har bodd åtte år i London, gjennom Facebook.

I stadig mer depserate meldinger ber hun alle som kan vite noe om kjæresten ta kontakt.

Selv jobber hun som bartender, og kjæresten er kokk.

Ifølge The Guardian har hun ringt telefonen hans igjen og igjen.

– Mitt hjerte er knust, og jeg håper at ingen i verden kan føle det jeg føler nå, skriver hun.

Politiet med detaljer fra aksjonen: – Stod ansikt til ansikt med menn de trodde var selvmordsbombere

Ignacio Ehceverria (39) fra Spania



IGNACIO EHCEVERRIA. Foto: Facebook/Privat

Den spanske 39-åringen skal ha skatet i parken like før terrorangrepet fredag kveld.

Ifølge familien ble han sist observert liggende på et fortau nær London Bridge, like etter at han forsøkte å forsvare en kvinne ved hjelp av skateboardet sitt.

Telegraph skriver om den modige mannen som sloss med en av terroristene før han forsvant.

Familien i Spania gikk med etterlysning i sosiale medier kort tid etter terrorangrepet. Mandag kveld hadde de fortsatt ikke klart å lokalisere ham.

– Vi fortsetter å lete etter Ignacio, som forsvant under London-angrepet. Vi ber om det bedre, skriver broren Joaquin Echeverria på Facebook.

39-åringen kom fra Las Roxas nær Madrid, og jobbet for HSBC i London. Spanske Røde Kors la også ut en etterlysning på Twitter.

Moské koblet til gjerningsmann: - Vi fordømmer de uhyrlige handlingene

Sara Zelenak (21) fra Brisbane i Australia.

SARA ZELENAK Foto: Facebook/Privat

Den unge au pairen fra Brisbane hadde egentlig tenkt å passe barn lørdag kveld. Men i siste øyeblikk steppet barnas bestemor inn slik at Sara kunne bli med vennene på byen.

Hun hadde vanligvis kontakt med moren i Australia hver eneste dag, men nå har ikke famlien hørt fra henne siden angrepet lørdag kveld, skriver The Telegraph.

Hennes stefar, Mark Wallace, forteller til australske News.com at de har kontaktet hvert eneste sykehus i London for å prøve å finne henne, men foreløoig uten resultaet.

I posten som nå er delt flere tusen ganger på Facebook, fortelles det at hun sist ble sett på London Bridge like før angrepet. Der ble hun skilt fra vennene sine i kaoset, og mistet trolig telefonen sin.

James McMullan (32)

Familien til James McMullan var raskt ute med å etterlyse ham gjennom Facebook, med en instendig bønn om å dele, for å få ham trygt hjem.

Den 32 år gamle forretningsmannen ble sist sett utenfor puben Barrowboy & Banker ved London Bridge lørdag kveld.

Men ifølge The Guardian venter de nå bare på en snarlig offisiell bekreftelse på at han er et av dødsofrene.

Politiet har nemlig informert familien om at bankkortet hans ble funnet på en av de drepte.

I en følelsesladet uttalelse gjengitt av flere britiske medier mandag, insisterer søsteren likevel på at grusomhetene ikke vil drukne familien i hat.

«Selv om vår smerte aldri vil reduseres, er det viktig for oss alle å fortsette med våre liv i motsetning til de som ville prøve å ødelegge oss,» skriver hun.

Videre minner hun om at hat bare vil avle mer hat, og at det ikke er et spor de vil følge.

«Vennene som var med ham den kvelden vil at alle skal vite hvilken sjenerøs og omsorgsfull venn han var.

Ingen steder vil du finne en slik humor, en slik unik personlighet, eller noen som setter venner og familie foran alt annet. Han var en inspirasjon.» skriver søsteren.

Sjømannspresten: – En by som er vant til terror

Alexandre (27) fra Frankrike

Selv om navnet ikke er offisielt bekreftet, melder avisen Le Telegramme at en ung franskmann ved navn Alexandre skal ha blitt drept på restauranten Boro Bistro.

Iføge The Guardian bekrefter den franske utenriksministeren at en franskmann er død, og to savnet etter angrepet.

Alexandre var fra Nord-Frankrike og hadde bodd to og et halvt år i London. Hans kollega Vincenbt Le Berre forteller til avisen at restauranten var helt full da en av terroristene begynte å gå løs på gjester og ansatte med en kniv.

– En kunde ble drept. Jeg sto ansikt til ansikt med terroristen, to meter unna og så hatet i øynene hans. Jeg klarte å unnslippe, men min venn, Alexandre, hadde ingen sjanse. Han ble stukket i nakken med en kniv, forteller han til Le Telegramme.

Etter hva den franske TV-stasjonen BFM TV erfarer, har president Emmanuel Macron nå møtt Alexandres foreldre. Familien, som sier at den ikke vil gå ut med offerets fulle navn, er fra Cannes.

Christine Archibald (30) fra Kanada



CHRISTINE ARCHIBALD. Foto: Familien, via Reuters

Foto: Handout Reuters

Den kanadiske 30-åringen var det første offeret som ble navngitt etter terroren lørdag kveld.

Hun døde i sin forlovede, Taylor Fergusons armer, skriver Daily Mail.

Christine var på besøk hos forloveden, som hadde vært i London den siste uken i forbindelse med jobb. Til vanlig bodde paret i Nederland.

– Hun hadde aldri vært i London før, så de bestemte seg for å gå en tur på kvelden, sier broren Mark Ferguson til CBC News.

Han forteller at broren gikk like foran Christine da varebilen kjørte ned en rekke fotgjengere på London Bridge.

Familien sier at de sørger over tapet av deres «vakre, kjærlige datter og søster».

– Hun hadde rom i hjertet for alle, og trodde sterkt på at alle skulle blir verdsatt og respektert.

– Hun levde i denne troen, og jobbet for hjemløse frem til hun flyttet til Europa for å være sammen med sin forlovede. Hun ville ikke hatt noen forståelse for ondskapen som forårsaket hennes død, sier familien i en uttalelse.

