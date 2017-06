Claire løp for livet sammen med politiet

LONDON (VG) Claire Betts forteller at hun løp for livet sammen med flere politifolk da hun og kjæresten havnet midt i terrorangrepet lørdag kveld.

De to hadde vært ute sammen med noen kolleger og var inne på en bar da de fant ut hva som hadde skjedd. Paret bestemte seg for å dra hjem, men det viste seg at politiet hadde sperret av gaten hvor de bor.

– Vi ble stoppet av politiet og fortalt at vi ikke kunne gå hjem fordi de hadde stengt av gaten. Så vi kunne fysisk ikke gå noe sted. De sa at det tryggeste stedet er her, sammen med oss, sier Betts til VG.

– Løp for livet!

Der ble de stående i rundt 10 minutter før de hørte roping og skriking og så folk komme springende fra London Bridge og Borough High Street mot stedet hvor de sto. Det var flere andre mennesker sammen med dem, inkludert barn. Betts forteller at også politiet tok bena fatt da menneskemengden kom settende.

– De startet å løpe og skrike; «løp for livet! Løp for livet!» jeg har aldri vært så redd, forteller Betts som forklarer at alle løp sammen mot den andre siden av Borough High Street hvor det sto mange politifolk med maskingevær og skjold.

Hendene i været

– Da vi nærmet oss dem, holdt vi hendene i været slik at de skulle skjønne at vi ikke var del av det hele, forklarer Betts som trodde det var snakk om en bombe siden alle løp for å komme seg unna.

Paret var på dette tidspunktet, ca. 2345 ifølge Betts, rett i nærheten av der de bor, men de fikk likevel ikke lov til å dra hjem.

– Politiet sa nei, du kan fortsatt ikke gå til gaten din, det er fortsatt ikke trygt. Vi leter fortsatt etter en person, han er farlig og vi vet ikke hvem han er, sier Betts.

Til slutt fikk de lov til å løpe hjem.

– Da bare knakk jeg sammen. Jeg tror ikke jeg er så veldig god på krisehåndtering når det kommer til stykket, sier Betts om hvordan det føltes å endelig kunne komme hjem til seg selv etter den forferdelige avslutningen på lørdagskvelden.

– Det var 25 veldig skremmende minutter, sier hun. Hun og kjæresten så aldri så noen sårede siden disse befant seg et stykke unna.

Det var ifølge politiet tre terrorister som gikk til angrep i London sentrum lørdag kveld. Da de gikk til angrep med kniv og med en bil, hadde de også flere bokser dekket med gaffatape rundt livet.

Det så ut som selvmordsvester, men var i realiteten falske.

– Vettskremt

Borough Market ligger nært London Bridge, hvor påkjørselen skjedde. Ifølge øyenvitner skal gjerningsmennene ha angrepet gjester ved flere restauranter og puber i området.



– Var du redd?

– Ja, jeg var veldig redd. Jeg er ikke redd for å innrømme det. Jeg var vettskremt siden vi ikke riktig visste hva det var. Om det var en bombe. Når du ser folk som løper og ber deg komme lengst mulig unna, så er det det du tror. Nå vet vi at de hadde falske bombevester, sier Betts.

– Tror du London vil bli det samme etter dette?

– Jeg tror det vil det. Ting vil fortsette som før. Det vil bli noen tøffe uker antar jeg, særlig med tanke på at dette skjedde like etter angrepet i Manchester. Jeg tror folk virkelig vil være litt på tå hev en liten stund fremover.