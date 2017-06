Christine ble drept i London-terroren

«Hun ville ikke hatt noen forståelse for ondskapen som forårsaket hennes død», sier familien til kanadiske Christine Archibald.

Lørdag kveld ble hun drept da tre gjerningsmenn meide ned fotgjengere og knivstakk flere personer i London.

Hun er det første offeret som navngis etter terrorangrepet som drepte syv personer.

Politiet om aksjonen: Sto ansikt til ansikt med menn de trodde var selvmordsbombere

Familien sier at de sørger over tapet av deres «vakre, kjærlige datter og søster».

– Hun hadde rom i hjertet for alle, og trodde sterkt på at alle skulle blir verdsatt og respektert.

– Hun levde i denne troen, og jobbet for hjemløse frem til hun flyttet til Europa for å være sammen med sin forlovede. Hun ville ikke hatt noen forståelse for ondskapen som forårsaket hennes død, sier familien i en uttalelse.

Videre ber de folk hedre Christine «ved å gjøre lokalsamfunnet bedre».

– Bruk tiden din til frivillighet eller doner til hjemløse. Fortell dem at Chrissy sende deg.

Moské koblet til gjerningsmann: Vi fordømmer de uhyrlige handlingene

Søsteren til forloveden sier at broren var sammen med Christine på London Bridge da hun ble drept.

– Han er knust i en million biter. Han holdt henne og så henne dø i armene sine, sier Cassie Ferguson til CBC News.

Hun forteller at de to hadde bodd i Nederland, og at de hadde planer om å flytte tilbake til Canada.

– De var veldig forelsket, og hadde store planer for fremtiden. Det er åpenbart veldig, veldig knusende for ham. Hans livs kjærlighet er nettopp blitt revet bort, sier hun.

Landets statsminister Justin Trudeay sier at han er «knust» over at en kanadier er blant de drepte. Han sier at Canada fordømmer «det meningsløse angrepet».

To av personene som havnet midt i dramaet, var norske Linn Ellingsen (28) og kjæresten. Her forteller hun hvordan hun opplevde det hele:

Sent søndag kveld hevder terrorgruppen IS at de står bak angrepet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Ifølge BBC kjenner politiet identiteten til angriperne, men de har foreløpig ikke ønsket å gå offentlig ut med denne informasjonen.

Les også: Candice (34) ble knivstukket i halsen

I kjølvannet av terroraksjonen er tolv personer pågrepet på flereadresser i bydelen Barking øst i London. Politiet skal blant annet ha gått til aksjon mot boligen til en av gjerningsmennene.

Fire menn og en kvinne ble pågrepet der, men kvinnen ble senere løslatt.

Terrorforsker om angripernes falske bombevester: Viser gjennomtenkt strategi