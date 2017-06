Britisk politi navngir to av London- terroristene

Britisk politi navngir Khuram Shazad Butt (27) og Rachid Redouane (30) som to av de tre mennene som ble skutt og drept av politiet etter terrorangrepet lørdag.

Metropolitan Police har nå gått ut med en pressemelding hvor de offentliggjør navnene på to av de tre personene som ble skutt og drept av politiet etter terrorangrepet i London lørdag:

* Khuram Shazad Butt (27) var britisk statsborger, født i Pakistan.

* Rachid Redouane (30) skal ha sagt at han var fra Marokko og Libya.

Butt var kjent for politiet og Storbritannias sikkerhetstjeneste MI5.

– Det var imidlertid ingen etterretning som tydet på at dette angrepet ble planlagt, heter det i uttalelsen.

Butt var tilhenger av den forbudte islamistgruppen al-Muhajiroun som senest i forrige måned forsøkte å overtale folk i Øst-London om å ikke ta del i denne ukens parlamentsvalg, skriver The Guardian.

Med i TV-dokumentar



Foreldrene til 27-åringen skal være fra Jhelum, en by i Pakistan i Punjab-provinsen, mens Butt selv antas å ha vokst opp i Storbritannia, forteller folk i nabolaget til 27-åringen, i Barking øst i London, ifølge avisen.

Naboene forteller også at Butt hadde London-aksent, var en stor tilhenger av fotballaget Arsenal og at han skal ha hatt på seg en Arsenal-skjorte under angrepet.

Ifølge britiske medier var en av terroristene med i en TV-dokumentar om britiske jihadister - «The jihadis next door» - på britiske Channel 4 i fjor.

Den andre navngitte mannen, Rachid Redouane, var ikke kjent for politiet.

Den tredje antatte gjerningsmannens identitet er ennå ikke offentliggjort.



Ber om informasjon



Politiet etterlyser nå informasjon om de to mennene som kan bistå i den videre etterforskningen av angrepet. Politiet ber om informasjon om mennenes bevegelser i dagene og timene før angrepet.

Politiet skriver i uttalelsen at det nå pågår videre etterforskning for å lære mer om gjerningsmennene, deres koblinger og hvorvidt de fikk assistanse eller støtte av andre.

«Politiet og våre partnere gjør nå alt vi kan over hele landet for å forhindre ytterligere angrep og å beskytte offentligheten», står det i uttalelsen.

I pressemeldingen skriver politiet at etterforskningen av angrepet er komplisert og at de raskt setter sammen informasjonen de har. I alt tolv personer er så langt pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i flere politiaksjoner. En av boligene politiet aksjonerte mot søndag, skal ha tilhørt en av gjerningsmennene.

Fire menn og en kvinne ble pågrepet der, men kvinnen ble senere løslatt.

Ekstremistgruppen IS har sagt at den står bak angrepet i London som kostet syv mennesker livet lørdag kveld. 48 personer ble skadet. 18 av disse er mandag kritisk skadet.

IS har satt fram påstanden gjennom ett av sine propagandaorganer.

