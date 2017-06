London-borgermester Sadiq Khan sier terroristene som angrep byen hans er feige og forskrudde.

– Det er ingen ord for å beskrive sinnet og sorgen som byen vår føler i dag. Jeg er forferdet og rasende over at disse forskrudde og feige terroristene med overlegg gikk etter uskyldige London-innbyggere og turister som var ute og nøt lørdagskvelden, sier Khan til BBC.

Vil fortsatt ha valget på torsdag



Terrorangrepet treffer Storbritannia i en turbulent tid, like før et parlamentsvalg og i starten av Brexit. Torsdag, den 8. juni, skal det avholdes parlamentsvalg etter at statsminister Theresa May i april skrev ut nyvalg.

May har i den siste tiden mistet oppslutning og det er knyttet stor spenning til om de konservative vil gjøre et godt valg på torsdag.

Borgermesteren sier at han vil at Storbritannia skal gjennomføre valget som planlagt. Og at dette ikke kan bli den nye normalen.



– Barbariske feiginger



– Vi må vær årvåkne, men samtidig bør vi være rolige. For en ting disse terroristene vil gjøre, er å ødelegge måten vi lever på. De vil at vi slutter å møtes og kose oss på en lørdagskveld, de vil at vi ikke stemmer på torsdag, de vil ødelegge menneskerettigheter og borgerrettigheter. Og vi må ikke la dem lykkes, sier borgermesteren.

– Jeg fordømmer disse terroristene i de sterkeste ordelag. De er barbariske feiginger, deres onde handlinger kan på ingen måte rettferdiggjøres, sier han.

