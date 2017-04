SHANGHAI/OSLO (VG) – Det er en forferdelig hendelse jeg er sjokkert, sier statsminister Erna Solberg som sender tanker til ofre og pårørende.

– Det er en forferdelig hendelse jeg er sjokkert over å nok en gang se det som den svenske statsministeren betegner som et mulig terrorangrep. Tankene går til pårørende og ofre, sier statsminister Erna Solberg som akkurat har landet i Shanghai.

Hun sier videre at slike angrep er utfordrende.

– Det er slik at vi må jobbe sammen for å finne årsak og bakgrunn. Det er en utfordring at man har gjort lastebiler og biler om til drapsvåpen, sier Solberg.

– Vil trusselnivået i Norge øke etter dette?

– PST gjør fortløpende vurderinger. Det spørsmålet må de svare på. At man kan bli inspirert har vært et tema tidligere, svarer Solberg.

– Alt tyder på at dette er et terrorangrep

Minst tre mennesker er døde etter at en lastebil kjørte inn i en folkemengde i Stockholm sentrum.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kaller angrepet et terrorangrep.

– Alt tyder på at dette er et terrorangrep. Regjeringen er informert hele tiden, jeg får kontinuerlig informasjon, sier Löfven.

– Vi tenker på ofrene

Han forteller videre at regjeringen gjør alt for å hjelpe de myndigheter som er i gang og arbeider.

– Ifølge sikkerhetspolitiet har vi minst to omkomne i dette fryktelige terrorangrepet. Nå tenker vi på ofrene og deres familier, nære og kjære, og på de skadede, sier Löfven

Anton Lundin-Pettersson drepte to og skadet to ved Kronans barne- og ungdomsskole i Trollhättan. Han ble selv skutt av politiet og døde. Statsminister Stefan Löfvén møter pårørende til elever ved skolen.

Sveriges kongefamilie skriver også i en uttalelse at deres tanker går til de berørte.

– Jeg og hele kongefamilien har med forferdelse mottatt informasjon om ettermiddagens attentat i Stockholm. Bakgrunnen til, og omfanget av hendelsen er ennå ikke kjent. Vi følger utviklingen men akkurat nå går tankene våre til de berørte og deres familier, sier kong Carl Gustaf i en uttalelse på det svenske kongehusets hjemmeside.

Også norske politikere viser sin sympati med det svenske folket.

– Vårt broderfolk opplever i ettermiddag forferdelige hendelser i Stockholm. Mine tanker går til alle berørte og de som nå kjenner på uvisshet, skriver Krf-leder Knut Arild Hareide på Twitter.

– En forferdelig handling i Stockholm. Mine tanker går til de rammede, deres pårørende og våre brødre og søstre i Sverige, skriver Venstre-leder Trine Skei Grande på Twitter.

EU-president: Et angrep på oss alle

Reaksjonene strømmer også inn på sosiale medier.

EU kommisjonens president Jean-Claude Juncker har også uttalt at sier på Twitter at EU står i solidaritet med det svenske folket.

– Et angrep på et av våre medlemsland, er et angrep på oss alle, skriver Juncker.

– Fryktelige nyheter fra Stockholm. Mine tanker går til dem som er rammet, deres pårørende og det svenske folk. Vi står sammen i sorgen, skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

EU parlamentets president, Antonio Tajani, skriver på sin twitterkonto at han er sjokkert over nyheten som kommer fra Stockholm: