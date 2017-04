Siktede etter Stockholm-terror får kjendisadvokat

Den 39 år gamle mannen som er siktet for fredagens terrorhandling i Stockholm har fått oppnevnt den svenske kjendisadvokaten Johan Eriksson som forsvarer.

Ifølge Expressen har den terrorsiktede fått oppnevnt den svenske kjendisadvokaten Johan Eriksson til sin advokat. Eriksson er deleier i firmaet Försvarsadvokaterna Stockholm som er gjenstand for dokumentarserien «Advokaterna», der han selv også opptrer.

Eriksson er en av Sveriges mest profilerte advokater. Ifølge Aftonbladet har han flere ganger blitt stemt frem av sine kolleger som den de helst ville valgt som sin forsvarer.

I fjor var Eriksson friidrettstreneren Ulf Karlssons advokat. Karlsson ble saksøkt av fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic, etter at han uttalte at spissen kan ha vært dopet under sin tid i Juventus.