Norske Eva-Lotta ble nesten meid ned av lastebilen

OSLO / STOCKHOLM (VG) Etter selv nesten å ha blitt meid ned av terroristen, ble Eva-Lotta Sandberg vitne til terrorangrepet i Stockholm.

Hun måtte hoppe unna for ikke å bli meid ned av lastebilen som drepte fire i terrorangrepet i Stockholm i går. Sandberg skulle egentlig bare en snartur innom sentrum, men bestemte seg for å bli litt lenger. Det var en så fin dag. Hun skulle tenne seg en sigarett, og sto utenfor en butikk i Drottninggatan, som i løpet av noen sekunder skulle bli åstedet for en terroraksjon som kostet fire menneskeliv og etterlot flere hardt skadd.

– Idet jeg tenner sigaretten ser jeg opp, og ser lastebilen komme, forteller hun.

Det tok et nanosekund, forteller hun, før hun hadde hoppet ut av veien og kommet seg inn i Hennes & Mauritz-butikken – med en brennende sigarett i hånden.

– Der var det en ung jente som var veldig redd, og jeg fikk liksom armen om henne og dro henne litt innover. Idet jeg snur meg litt rundt, så braser den lastebilen inn i Åhlens, forteller hun.

VITNE: Eva-Lotta Sandberg fra Fredrikstad sto og tente seg en sigarett i Drottninggatan da lastebilen kom rasende. stedet hvor hun sto kan ses bak henne i bildet. Foto: MARIA MIKKELSEN

Mareritt



Personalet i butikken var kjappe med å låse alle dørene og få folk enda lenger inn i butikken. Mens Sandberg og den unge jenta satt og ventet, kunne de høre hvordan folk skrek på utsiden.

– «Nei, en barnevogn, en barnevogn!» og «Nå smeller det!». Det begynte å ryke veldig og da var det mange som fikk panikk igjen. Da begynte folk å løpe igjen. Det gikk fra kaos til ro, fra kaos til ro, om og om igjen forteller hun.

Det var da hennes eget mareritt begynte, forteller Sandberg. For nå fulgte timer med venting, mens de fra innsiden kunne følge med på meldinger om skyting rundt om i byen, mens de så paniske mennesker søke etter trygghet på utsiden.

– Det var mange timer med kaos og uro, og mange folk som var veldig redde. Vi så mødre med barnevogner som bare ropte: «Løp, løp!» Det var egentlig det som var det mest ubehagelige, for det første gikk så innmari fort, forteller Sandberg.

Følelse av krig



Når kunne de begynne å komme seg hjem, hvilken retning skulle de gå i. Dette satt de og tenkte på mens de ventet.

– Det var merkelig. Det var en følelse av krig, sier hun.

– Hvordan er det å være tilbake her?

– Plutselig ble det veldig rart. Jeg hadde en idé om at jeg skulle kunne gå gaten opp for å konstruere gårsdagen, men det er jo stengt. Det er litt rart å stå her nå, sier Eva-Lotta Sandberg.

Uforståelig



VG er til stede ved Åhlens City, hvor det stadig strømmer til folk for å vise sin respekt for dem som ble rammet i går. Mange gråter og er tydelig preget. Fra en blomsterbod like ved, kjøper mange blomster som de legger ned ved politisperringene.

En av dem er Sune Alsgren (74), som sammen med sin familie har kommet for å legge ned blomster til minne om de rammede.

LA NED BLOMSTER: Sune Alsgren forteller til VG at han er i Stockholm for å vise solidaritet og omtanke med dem som ble rammet av gårsdagens terrorangrep. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Det er fryktelig. Det er uforståelig. Jeg kan ikke forstå at man gjør sånt som dette. Man oppnår ingenting med det, sier Alsgren, som bor like utenfor den svenske hovedstaden.

– Det er galskap



Han var på biltur med noen venner da han fikk høre om det som hadde skjedd i Drottninggatan i går. Det er ikke sant, tenkte han.

– De har jo sagt det, politiet og politikerne, at det kan skje sånt som dette i Sverige, men vi har likevel ingen beredskap. Man tenker at det skjer jo ikke likevel, men så skjer det jo plutselig. Det er galskap.





– Tenker du at det går an å beskytte seg mot det som skjedde i går?

– Nei, det går ikke. De sier at det er individer som gjør dette, og de er umulige å spore. Nå synes jeg politiet har gjort en fantastisk jobb, som har fått tak i han som er mistenkt. De har gjort en fantastisk jobb, sier Alsgren.

– Kommer dette til å prege hvordan du lever livet ditt fremover?

– Litt tror jeg at det kommer til å gjøre det. Man vet at man ikke er trygg. Jeg er ikke fremmed for at det kommer til å hende flere ganger, men vi kan jo ikke forutse hvor, sier Sune Alsgren.

Var vitne til dramaet



Stefan (65) ønsker ikke etternavnet sitt på trykk. Han bor rett overfor restauranten Caliente, hvor lastebilen ble stjålet. Ut fra vinduet sitt fikk han med seg deler av dramaet som utspilte seg i Stockholm i går.

– Jeg så mennesker som lå på bakken, og det fløt blod fra en som lå der. Det kom folk som ga førstehjelp, og da de lå henne på båren måtte de forsette med hjertekompresjoner, forteller han.

BOR LIKE VED: Stefan (65) bor overfor restauranten Caliente, der lastebilen ble stjålet fra. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Det er fælt, grusomt. Det er umenneskelig, sykt. Veldig sykt, sier Stefan.

Han og kona tenkte på det, etter terroraksjonen i Nice, der det også var en lastebil som var terroristens våpen, at dette kan skje i Stockholm også.

– Vi har snakket om at Drottninggatan er som skapt for det, sier han.

Han forteller at han er oppskaket og tar lett til tårene etter det som har skjedd.

– Nei, fy faen. Det er grusomt, sier Stefan.

Skal ikke få ødelegge



Maria Block (53) og niesen Emmelie Block (25) har gjort om på lørdagsplanene om å dra på shopping, og har kjøpt hver sin hvite rose som de skal legge fra seg ved minnestedet.

– Vi kjente overhodet ikke for å dra på kjøpesenter i dag. Vi kjenner oss triste og vil heller bearbeide det som har skjedd, sier Maria.

TRISTE: Maria og Emmelie Block har kjøpt med seg hver sin hvite rose som de skal legge på åstedet for terrorangrepet, hvor fire mistet livet og femten ble skadd. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Er dere redde?



– Egentlig ikke. Det er ubehagelig, men vi lever ikke i paradis, og vi har onde krefter rundt omkring oss og det gjelder bare og stagge dem så mye som mulig, sier hun, og legger til at hun synes det ligger en stolthet i hvordan politiet og sikkerhetstjenesten har agert i etterkant av terroren, sier Maria.

– Og at alle er så tydelige på at dette ikke skal få lov til å ta over og ødelegge vårt demokratiske samfunn, sier hun.

Onsdag denne uken var Emmelie her nede for å gå seg en liten runde i butikkene. Det tenker hun på i dag, og hun føler seg redd.

– Ja, det blir jeg jo. Det kunne like gjerne vært i går at jeg var her. Og så bor jeg jo i Göteborg, og blir urolig for at det skal kunne skje der også, sier Emmelie.

Spesiell stemning



Thomas Hofman (54) sier at han føler det som en selvfølge å komme ned hit til sentrum i dag og hedre ofrene for terroren.

– Etter at jeg hadde spist frokosten min i dag, var jeg ikke i tvil. Jeg måtte ned hit og leve livet som vanlig, sier Hofman.

Han forteller om en spesiell stemning i Stockholm etter at meldingene om terroren hadde begynt å spre seg.

BEVEGET: Thomas Hofman (54) er i Stockholm sentrum for hedre terrorofrene. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Det er fryktelig. Jeg trodde ikke at det skulle skje her. Jeg merket i går da vi gikk hjem at folk snakket med hverandre, folk stoppet opp og jeg møtte folk som gråt. Man blir berørt ...

Han klarer ikke å holde igjen gråten, og må bruke noen sekunder på å samle seg.

– Hadde du forventet at dette kunne skje her i Stockholm?

– Ja, på et vis hadde jeg nok det. Selv om det er synd å si at det er sånn man tenker, sier Hofman.

Lovisa Colm (27) har tenkt tanken hver gang terroren har rammet rundt om i verden: «Tenk om det skjer her også». Så skjedde det.

– Det er fælt og ekkelt, uansett hvor det skjer i verden. Det er for mye hat. Jeg er glad for at jeg selv eller noen jeg kjenner ikke var her, sier Colm.

PREGET: Lovisa Colm (27) er glad for at ingen hun kjenner var til stede i Drottninggatan under terrorangrepet. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Vil dette gjøre noe med hvordan du lever livet ditt her i byen?

– Jeg håper ikke det, men det er klart at man begynner å tenke en ekstra gang. Jeg håper ikke redselen tar over, sier Colm.