Libération: Nice-terroristen var besatt av vold og porno

Gjerningsmannen fra Nice er fortsatt en gåte for franske myndigheter.

Drøye tre måneder etter terrorangrepet i Nice som kostet 86 liv har den franske avisen Libération fått tak i de første delene av rapporten om gjerningsmannen Mohamed Bouhlel. Den tegner et portrett av en alvorlig forstyrret person, men besvarer få eller ingen av spørsmålene som har stått igjen siden juli, da han kjørte inn i en folkemengde med lastebil.

Bunnløs sorg: Seks fra samme familie drept – bare Cristophe overlevde

– Elsket Frankrike

Rapporten baserer seg delvis på avhør gjort med menneskene Bouhlel hadde rundt seg etter at han kom til emigrerte fra Tunisia til Frankrike i 2007.

Én av disse, en 74 år gammel mann, var Bouhlels elsker, ifølge det som fremgår. Han hevder Bouhlel elsket Frankrike og uttrykte at han hatet arabere. Etter angrepet mot Charlie Hebdo sendte Bouhlel en SMS med «Je suis Charlie» til elskeren – en hyllest til ofrene for al-Qaida-terroristene bak angrepet.

74-åringen beskriver også hvor voldelig og brutal Bouhlel skal ha vært mot eks-konen.

Overlevde Nice-terroren: – Jeg er sint på Frankrike

SORG: En kvinne sørger over ofrene i dagene etter terrorangrepet. Foto: Valery Hache , AFP

– Bæsjet i barnas seng

Terroristen fikk tre barn med Khalfallah Lahouaiej Bouhlel før de skilte seg i 2014. Også mot disse oppførte han seg brutalt, eller «umenneskelig», ifølge en nær bekjent av ekskona.

Ifølge henne skal han ved et tilfelle ha bæsjet i barnas seng. I et annet knivstakk han en av datterens dokker med en kniv foran øynene hennes.

På en salsaklubb hvor han var medlem skal han ha forsøkt å sjekke opp de fleste av kvinnene som danset der. Flere av dem opplevde seg trakassert av Bouhlel. Til dette formålet opprettet han falske Facebook-profiler, kommer det fram i rapporten.

Gjennomgangen av mobilen hans avslører en mann besatt av voldelig sex og pornografi, skriver Libération. Dette bildet bekreftes også av broren hans, i tillegg til gamle kjente.

Les også: Her poserer Nice-terroristen foran lastebilen dagen før angrepet

Radikaliseringen et mysterium



IS tok raskt på seg skylden for angrepet, men i hvilken grad Bouhlel identifiserte seg med terrorgruppen har ikke etterforskerne kommet til bunns i.

Det er fra før kjent at den fransk-tunisiske gjerningsmannen drakk, danset og spiste svin, og ikke praktiserte islam før helt opp mot angrepet.

Med unntak av en håndfull videoklipp og bilder funnet på datamaskinen hans er det heller ikke avdekket noe som tyder på at Bouhlel hadde særlig interesse av jihadisme eller IS før den siste tiden opp mot angrepet. Hvordan og hvor raskt han ble radikalisert er fortsatt et mysterium.

Nice-angriperen: Fra budbilsjåfør til massedrapsmann