Ett år siden Nice-terroren: Frykten vedvarer

Ett år er gått siden terroren der en lastebil kjørte rett inn i folkemengden på strandpromenaden i Nice. Med det kom frykten for en ny type angrep til Europa.

Flere tusen mennesker var samlet på den populære strandpromenaden i Nice for å feire Frankrikes nasjonaldag den 14. juli i fjor.

Plutselig kom en 19 tonn tung lastebil i full fart mot folkemengden. Om bord satt den 31 år gamle fransktunisieren Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. I angrepet drepte han 86 mennesker, mens over 400 ble innlagt på sykehus med skader.

I etterkant er lignende angrep gjennomført i både Berlin og Stockholm. En erkjennelse har vokst fram over hele Europa om at dette er noe samfunnet må beskytte seg mot.

Bakgrunn: Derfor angripes Frankrike av terror

Gjerningsmennene lærer av hverandre

Angrepet i Berlin fant sted 19. desember i fjor. Et vogntog kjørte da inn i folkemengden på et julemarked i Berlin. Tolv personer ble drept.

I Stockholm ble fem personer drept den 7. april i år. Der kjørte en lastebil i stor fart nedover en gågate.

Terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tror ikke det ligger noen bevisst strategi bak spredningen av bruk av lastebil som våpen. I stedet er det snakk om at man lærer av hverandre, mener han.

– Det er ikke noe de trener på. Det er bare en idé som har spredt seg, sier Hegghammer til NTB.

NESTEN NORMALEN: Noen dager etter terroren i fjor hang flaggene på halv stang mens politiet vokter promenaden. I dag er det ett år siden det brutale terrorangrepet fant sted i Nice. Foto: Helge Mikalsen , VG

Venter flere små angrep

Hegghammer mener angrep med lett tilgjengelige midler som lastebiler og andre kjøretøyer er en naturlig konsekvens av kontraterrorarbeidet som er gjort i Europa de siste årene.

– Det man sitter igjen med etter at sikkerhetstjenestene har gjort sin jobb, er flere små angrep, sier Hegghammer.

Les også: NATOs plan mot terror

I den norske trusselvurderingen for 2017 løfter Politiets sikkerhetstjeneste fram terrorangrep utført med enkle våpentyper som det mest aktuelle scenarioet i vestlige land.

Størst sannsynlighet er det for et angrep som er inspirert av IS eller al-Qaida, og som er rettet mot mål som ikke er sikret.

SIKRET INNKJØRSLENE: Ulike kjøretøy ble brukt til å sperre av veiene i forbindelse med 17. mai-feiringen i år. Her er en veiskrape satt på tvers av en gate i Fredrikstad. Foto: Gisle Oddstad , VG

Sikringstiltak

Frankrikes president Emmanuel Macron deltar når ettårsdagen for terrorangrepet markeres i Nice på fredag. Det er planlagt en militærparade, en minnekonsert og en seremoni med ett minutts stillhet.

Langs strandpromenaden er det nå satt opp permanente sperringer som skal beskytte mot lignende angrep i fremtiden.

Lignende tiltak er også gjennomført en rekke andre steder i Europa, og i Norge var frykten for lastebilangrep et vesentlig element i sikringsarbeidet som ble gjort i forbindelse med feiringen av 17. mai.

Les også: Politiet skal sikre på sjøen

Tung sorg

Emilie Petitjean (36) er leder for ofrenes støttegruppe i Nice. Hun forteller til nyhetsbyrået DPA at mange har hatt vanskelig for å gå videre.

Selv mistet hun sin eldste sønn Romain i angrepet. Han var bare ti år gammel.

– Jeg vil være ulykkelig resten av livet, sier Petitjean til DPA.

– Jeg håper jeg får noen øyeblikk med glede, men de vil alltid overskygges av tapet av min eldste sønn, sier hun.