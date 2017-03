Terroroffer Karen (31): Det er ganger jeg tenker at det hadde vært bedre om jeg hadde dødd

Karen Northsield var treningsinstruktør og toppsvømmer. Nå er hun lenket til rullestolen og sliter med å betale sykehusregningene. Ett år etter terrorangrepet i Brussel føler ofrene at de blir sviktet av det belgiske byråkratiet.

Tirsdag 22. mars for ett år siden utførte minst fire terrorister to koordinerte bombeangrep i Brussel. Det første angrepet fant sted på flyplassen Zaventem klokken 08.00. Litt over en time senere gikk enda en bombe av i en T-bane-vogn på stasjonen Maalbeek i EUs hovedkvarter.

Terroren tok 32 menneskeliv. 270 personer ble også skadet i angrepet.

Ett år etter sliter mange fortsatt med å komme seg på bena igjen. En av dem er Karen Northsield (31) som fortsatt er innlagt på sykehus i Belgia.

Karen (31): – Ingen skal måtte lide så mye

Karen Northsield (31) var på vei til USA for å treffe broren sin, og sto i kø for innsjekking da bomben, som var bare få meter unna, smalt.

– Alt ble svart, og jeg kjente en sterk, brent lukt. Folk lå strødd på gulvet, noen i flammer. Jeg husker at jeg lå og ventet lenge, og repeterte: «jeg dør, jeg dør», forteller Northsield i et intervju med den belgiske avisen De Standaard.

Et år etter er hun fortsatt innlagt på sykehus, hvor den belgiske avisen møter henne. Hun har vært gjennom 20 operasjoner og har store smerter. Hun hadde bombebiter i leggen, hennes venstre fot var brukket og hun har problemer med å spise etter å ha måttet fjerne magesekken.

– Det er ganger jeg tenker at det hadde vært bedre om jeg hadde dødd på flyplassen. Ingen skal måtte lide så mye, sier hun til avisen.

Faren hennes forteller at de etter seks måneder fikk et tilbud fra flyselskapet om et begrenset beløp hvis familien skrev under på en erklæring som frigjør flyselskapet for ansvar. Familien skrev ikke under erklæringen, og sier klart ifra at belgiske myndigheter burde ta mer ansvar for ofrene.

Basketballproff: – Myndighetene må holde løftene sine

SKADET: Den tidligere belgiske landslagsspilleren i basketball, Sebastien Bellin (38) ble alvorlig skadet da bombem smalt på flyplassen i Brussel. Foto: Ketevan Kardava , AP

Den tidligere belgiske landslagsspilleren i basketball, Sebastien Bellin (38), fikk benet sitt nærmest revet i to under angrepet på flyplassen.

– Jeg ville ikke at jentene mine skulle vokse opp uten en far, sa han fra sykehussengen.

Bildet av Sebastien som ligger blødende på flyplassen, gikk verden rundt etter angrepet i fjor.

I dag, ett år etter, går han fortsatt med gips og halter.

Til nyhetsbyrået AP kritiserer også han belgiske myndigheter for ikke å gjøre nok for å hjelpe ofrene.

– Belgiere har betalt høye skatter i år etter år, og når vi nå trenger hjelp, får vi det ikke. Vi har hatt nok prat, nå er det på tide å ta konkrete tak, sier Bellin.

Han forteller at han har vært i kontakt med den belgiske statsministeren Charles Michel angående saken.

En ny lov ble vedtatt kort tid etter angrepet, men loven har ennå ikke trådt i kraft. Dermed er det bare et fåtall av ofrene, mest etterlatte, som under den gamle loven har krevd 5000 euro i kompensasjon, skriver AP.

– HOLD LØFTENE: Den tidligere basketballspilleren Sebastien Bellin (38) fra Brasil, møtte AP ved Aalster Basketball Forum i Aalst, Belgia. Han ber nå myndighetene om å leve opp til løftet deres om å hjelpe terrorofrene. Foto: Virginia Mayo , AP

Tidligere ambassadør: Ikke-belgiere blir forbigått

VAR FORLOVET: Alexander Pinczowski døde i terrorangrepet ved flyplassen. Her er han sammen med sin forlovede Cameron Cain i Hellas. Foto: James P. Cain , AP

Den tidligere amerikanske ambassadøren James P. Cain, har samtidig tatt opp kampen på vegne av ikke-belgiske ofre. Cains svigersønn, Alexander Pinczowski, og svigersønnens søster Sascha Pinczowski, ble begge drept av bombene på flyplassen.

Søskenparet hadde ankommet Zaventem for å fly tilbake til New York etter å ha vært på familiebesøk i Nederland. De snakket med moren på telefonen da bombene eksploderte. Moren skal ha hørt lyden av en eksplosjon og at glass knuste. Telefonlinjen ble så brutt, skriver nederlandske Algemeen Dagblad.

Dødsfallene ble bekreftet av belgiske myndigheter tre dager etter.

Alex var forlovet og skulle gifte seg med Cameron Cain, ambassadørens datter. Den tidligere ambassadøren har nå skrevet et klagebrev (ekstern lenke) til det belgiske parlamentet om at ikke-belgiske ofre mottar mindre eller ingen kompensasjon sammenlignet med belgiske innbyggere.

OFFER: Sascha Pinczowski døde sammen med broren sin Alexander Pinczowski på flyplassen i Brussel. Foto: , AP

Han forteller at i et brev til datteren fra statsminister Charles Michel, skriver statsministeren at myndighetene kommer til å trappe opp støtten til ofrene, men bare så lenge mottagerne er av belgisk nasjonalitet eller bosetning.

– I det jeg leste brevet tenkte jeg: «hvilken kontrast denne holdningen er til den holdningen amerikanske ledere hadde etter 11. september», skriver Cain.

Han understreker at kompensasjon etter terrorangrepet som rammet USA 11. september ble gitt uavhengig av amerikansk bosted eller statsborgerskap.

KLAGER: Den tidligere amerikanske ambassadøren, James P. Cain, har skrevet en formell klage til det belgiske parlamentet om at ikke-belgiske ofre mottar mindre eller ingen støtte i kompensasjon. Foto: Dige Jens , AP

– Det eneste som betydde noe var at mottagerne var ofre for angrepet som knuste USA, skriver Cain.

Karen Northsield har blant annet fått besøk av Mike Pence's kone og representanter fra den amerikanske ambassaden. Belgiske ledere har imidlertid glimtet med sitt fravær.

Belgias justisminister Koen Geens, samt innenriks- og sikkerhetsministeren Jan Jambon, sier til den belgiske avisen De Standaard at belgiske politikere fikk beskjed av politiet og myndighetene om å ikke spille politisk mynt på angrepet ved å møte opp på sykehus.