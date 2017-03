Her er kvinnen på benken ett år etter terrorangrepet i Brussel

Bildet av kvinnen på benken fra terrorangrepet i Brussel i fjor gikk verden rundt. I dag har hun nesten fått tilbake og kan nesten ikke vente med å fly igjen.

Onsdag 22. mars er det ett år siden Brussel ble rammet av to terrorangrep på én time. Dagen etter ble det bekreftet at to brødre var blant de tre selvmordsbomberne.

To bomber på byens internasjonale flyplass Zaventem, og én bombe som ble utløst ved t-bane-stasjonen Maalbeek, like ved EUs hovedkvarter, tok livet av til sammen 32 mennesker.

Flyvertinnen – Angrepet forandret meg

OVERLEVDE: Nidhi Chaphekar (40) forteller at bildet av henne fra flyplassen rett etter angrepet ga familien hennes håp om at hun var i live. Foto: RACHAEL KENNEDY

270 personer ble også skadet i angrepet. Blant disse var den indiske flyvertinnen, Nadhi Chahekar, som ble avbildet blodig, skitten og med uniformen revet opp, på en benk på flyplassen. Hun fikk brannskader og brakk foten i eksplosjonen.

Nyhetsbyrået AP har møtt henne i hjemme i Mumbai, India, hvor hun forteller at hun i dag har kommet langt på bedringens vei.

– Jeg er 70 prosent fin nå. Et ben må settes inn i den skadede foten. Psykisk er jeg forandret. Jeg brukte å være en veldig vanskelig person, men omsorgen og kjærligheten fra folk etter hendelsen har forandret meg, sier Chaphekar til nyhetsbyrået.

Skal tilbake til Brussel

SKRIVER: Chaphekar forteller til AP at hun holder på å skrive en bok og at hun har blitt spurt om å holde motivasjonstaler. Foto: Rajanish Kakade , AP

Tobarnsmoren fra Mumbai ser frem til å dra tilbake til Brussel neste uke for å delta i ett-årsminnemarkeringen av angrepet, og for å møte legene og andre som hjalp henne.

– Jeg har ikke gått tilbake til å fly ennå. Drømmen min er å fly tilbake, forteller Chaphekar.