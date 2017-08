Terrormistenkt imam tidligere utvist fra Spania

Imamen Abdelbaki Es Satty skulle etter planen ut av landet i 2014. Men en dommer opphevet utvisningsvedtaket.

Spansk politi mener at imamen hadde en viktig rolle i radikaliseringen av de tolv unge mennene i terrorcellen som sto bak angrepene i Barcelona og Cambrils. To av de terrorsiktede har utpekt ham som hovedmann i terrorcellen.

Nå viser det seg at det ikke var noen selvfølge at imamen skulle få bli i Spania. I 2010 ble han dømt til fire års fengsel for hasjsmugling. Etter planen måtte han deretter ut av landet, som følge av et utvisningsvedtak.

Men da han slapp ut av fengsel i april 2014, anket han vedtaket - og ett år senere fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.

Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en «førstegangsforbryter» som var i arbeid, og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.

Es Satty døde i en kraftig eksplosjon i et hus i Alcanar, rundt 200 kilometer sør for Barcelona forrige uke. Det var i dette huset at terrorcellen uforstyrret skal ha planlagt angrepet i flere måneder.

