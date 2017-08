Spanske medier: Sjåføren i Barcelona-terroren trolig drept

Politiet har siden onsdag jaktet det de mener er mannen som kjørte en varebil ned La Rambla i Barcelona og drepte 13 mennesker.

Nå melder storavisen El Pais og flere andre medier at Abouyaaqoub ble skutt og drept i politiaksjonen. De understreker imidlertid at det ikke er offisielt bekreftet at det var 22-åringen som ble drept.

Katalansk politi har foreløpig ikke bekreftet noe, men skriver på sin twitterkonto at det var en hendelse i Subirats litt over klokken 16 mandag hvor de har skutt en person som bar et bombebelte. Politiet opplyser også at personen er drept.

Alt tyder på at det var Abouyaaqoub (22) som kjørte varebilen som meide ned folk i Barcelona, ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn.

Spansk politi informerte mandag kolleger i andre europeiske land om den mistenktes identitet. Samtidig gikk de ut med en advarsel om at Abouyaaqoub er farlig, og at han kan være bevæpnet.

Antall drepte etter terrorangrepene i Spania er blitt oppjustert til 15. Etterforskerne har slått fast at det er en sammenheng mellom angrepene og en bilkapring nord for Barcelona.

En mann ble funnet drept i bilen, og han regnes nå som det 15. dødsofferet.