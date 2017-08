Spanske aviser: Terrorcellen planla enda større angrep med eksplosiver

I retten i dag forklarte terrormistenkte Mohamed Houli Chemlal at de planla et større bombeangrep, skriver La Vanguardia.

Chemlal ble skadd da et hus gikk i luften i Alcanar etter Barcelona-angrepet. I dag var han den første av de fire pågrepne terrormistenkte som møtte i retten for et fengslingsmøte.

Den spanske avisen La Vanguardia siterer anonyme kilder som var til stede i rettsmøtet på at Chemlal der avslørte mer om terroristenes planer.

Ifølge avisen forklarte Chemlal i retten at terrorcellen prøvde å lage eksplosiver i huset da det gikk i luften, og at målet med eksplosivene var å angripe større mål i Barcelona.

Også El Pais siterer anonyme rettskilder på at terrorcellen skal ha planlagt et større angrep. El Mundo siterer kilder på at den berømte kirken Sagrada Familia var et mål.

Politiet skjøt i går og drepte mannen de mener sto bak terrorangrepet på La Rambla. Samtidig fortsetter etterforskningen av de fire pågrepne som politiet mener var medlemmer i samme terrorcelle.

