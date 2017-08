Spanske aviser: Planla mye større terrorangrep i Barcelona

De fire pågrepne for terroren i Spania forrige uke møtte i dag i retten. Der kom det frem at terror-cellen planla mye større angrep, inkludert bombing av Barcelonas Sagrada Familia.

Den første av fire pågrepne som skulle forklare seg i retten i dag, Mohamed Houli Chemlal, sa i sin forklaring at de hadde planer om et større angrep, skriver The Guardian.

Ifølge avisen forklarte Chemlal i retten at terrorcellen prøvde å lage eksplosiver i huset da det gikk i luften Alcanar, og at målet med eksplosivene var å angripe større mål i Barcelona.



En av målene skal, ifølge The Guardia, være den berømte kirken Sagrada Familia i hjertet av Barcelona.

Ifølge spanske medier skal Chemal videre ha sagt i sin forklaring at imamen Abdelbaki Es Satty skulle gjennomføre et selvmordsangrep.

VG-spesial: Terrorangrepene i Barcelona

Peker ut imamen som hjernen bak



Den spanske avisen El Pais siterer anonyme kilder på at både Chemal og en av de andre pågrepne, Driss Oukabir, peker ut imamen Abdelbaki Es Satty som terror-cellens ideologiske leder og hjernen bak det hele.

El Satty mistet livet da et huset gikk i luften i Alcanar, dagen før terrorangrepene, og det mistenkes at varebilangrepet på La Rambla var et resultat av at andre planer ikke lenger var gjennomførbare etter eksplosjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MØTTE I RETTEN: De fire pågrepne i forbindelse med Barcelona-terroren møtte tirsdag i retten. Foto: , AP

Chemal ble skadd i eksplosjonen, men skal ha overlevd fordi han var ute på verandaen da huset gikk i luften, skriver El Pais.

Tatt etter 96 timer: Sjåføren i Barcelona-terroren drept

En av de andre som forklarte seg i retten tirsdag var Driss Oukabir. Han ble pågrepet av politiet i Ripoll forrige uke. Hans bror, Moussa, var en av fem som ble skutt og drept av politiet etter angrepet i byen Cambrils.

Oukabir skal da ha sagt til politiet at hans bror skal ha stjålet hans dokumetasjon for å leie varebilene brukt i angrepet, men skal tirsdag ha endret forklaringen til at han selv hadde leid bilene til et flyttelass.

Her ble terroren planlagt: Fant rester av «Satans mor»

Siktet for mord, besittelse av eksplosiver og terror



Etter høringen ble det bestemt at Driss Oukabir og Mohamed Houli Chemlal skal holdes i varetekt uten mulighet for løslatelse mot kausjon.

De to er siktet for mord, besittelse av eksplosiver og for å være medlemmer av en terrororganisasjon.

Det ble også bestemt at en tredje person vil bli holdt fengslet i ytteligere 72 timer. Den fjerde av de pågrepne ble etter høringen sluppet fri, skriver den spanske avisen La Vanguardia.

Terroren i Spania: Dette er terroristene

Iløpet av høringen forsøkte politiet å rekonstruere de siste 96 timene av livet til et annet medlem av terror-cellen, Younes Abouyaaqoub, som i går ble skutt og drept av politiet.

Abouyaaqoub var mannen som torsdag kjørte den hvite varebilen ned paradegaten La Rambla og tok livet av 13 mennesker. Abouyaaqoub drepte senere en fjortende person da han trengte en bil for å komme seg vekk fra byen.

Abouyaaqoub ble i går bekreftet drept etter en politiaksjon i Subirats noen mil utenfor Barcelona.