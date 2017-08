OSLO/BARCELONA (VG) Mariano Rajoy Brey maner til global kamp mot terrorisme på en pressekonferanse i natt.

Rett før klokken 00.30 møtte Spanias statsminister pressen i Barcelona. Han startet med å uttrykke medfølelse og solidaritet «fra hele Spania» til Barcelona, ofrene og deres familier.

Rajoy la vekt på at landet har vært rammet av terrorisme tidligere, og at man også denne gangen ville overvinne den.

– Vi har kjempet mye mot terrorismen gjennom historien. Men vi har alltid vunnet ved å forsvare verdiene våre. Vi kommer til å vinne denne gangen også, sier han.

Rajoy manet også til en global kamp mot terrorisme.

– Dette er en global trussel, og svaret må også være globalt, sa han.

Rajoy varsler også at han vil samle lederne av flere av opposisjonspartiene og iverksette tiltak nedfelt i «anti-terror»-pakten som ble skrevet under av alle spanske partier, med unntak av Podemos og Izquierda Unida, etter terrorangrepene mot Paris i november 2015, skriver El Periódico.

Han erklærer også tre dagers landesorg.

Det spanske kongehuset tok tidligere i kveld til Twitter for å uttrykke raseri over terrorangrepet:

– De er noen mordere. Rett og slett kriminelle som ikke kommer til å terrorisere oss. Hele Spania er Barcelona. Vi kommer til å ta Las Ramblas tilbake.

KAOS: Folk venter på å få komme frem til sine leiligheter og hotellrom i sentrum av Barcelona. Foto: PATRICK EIAN FJELDSTAD/VG

Erna Solberg: – Man blir litt nummen



VG møtte statsminister Erna Solberg og AP-leder Jonas Gahr Støre retter etter NRKs valgsending i Spikersuppa foran Stortinget torsdag kveld.

– Dette er like vondt hver gang det skjer. Når terror rammer uskyldige mennesker som er på ferie. Det er vondt og det bringer minnene fram om alle de andre terroraksjonene som har vært de siste årene, sier statsministeren til VG.

– Jeg føler jo kanskje også at man blir litt nummen av dette … man har brukt så mange ord over mange ganger at man føler kanskje at kraften i ordene blir litt mindre, legger hun til.

Fleksible sperringer

– Er det en idé å sperre av større deler av sentrum i for eksempel Oslo?

– Det er ikke så lett, for du flytter bare utfordringene til en ny gate. Derfor må det gjøres fleksibelt, sier Solberg og viser til at politiet har sperret av gater under store begivenheter som på 17. mai og under store konserter.

Men hun avviser ikke at noen gater kanskje bør sperres permanent.

– Dette med å ramme byer med biler, det er noe som skjedd mange steder nå og det er trygt å vite at vårt politi også tar forholdsregler i Norge mot det, sier Støre.

ALVORSTYNGET: VG møtte AP-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) etter NRKs valgsending som tok for seg terroren i Barcelona. Foto: Helge Mikalsen , VG