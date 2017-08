Sjåføren i Barcelona-terroren drept

Hovedmannen bak angrepet på La Rambla i Barcelona er skutt og drept av politiet.

Spansk politi bekrefter at det at det er 22 år gamle Younes Abouyaaqoub som har vært ettersøkt og mistenkt hovedmann etter terroren i Barcelona forrige torsdag som har blitt skutt og drept i en politiaksjon i Subirats mandag ettermiddag.

Katalansk politi skrev på sin twitterkonto at det var en hendelse i Subirats litt over klokken 16 mandag hvor de har skutt en person som bar et bombebelte. Politiet opplyste at personen er drept, og at de undersøkte bombebeltet med robot.

Ifølge den spanske avisen La Vanguardia skal en person bosatt i Subirats ha varslet politiet etter å ha observert Abouyaaqoub nær noen hus i området. Personen skal ha spurt vedkommende hva han gjorde der, og Abouyaaqoub skal da ha lagt på sprang mot en vinåker i nærheten.

Politiet skal raskt ha ankommet stedet og fått øye på Abouyaaqoub med det som så ut som et bombebeltet festet til kroppen.

22 år gamle Abouyaaqoub er av Marokkansk opprinnelse og skal ha vært bosatt i byen Ripoll, hvor store deler av terror-cellen mistenkt for å stå bak angrepene i Barcelona og Cambrills er bosatt.

13 mennesker ble drept og over hundre skadd da en varebil meide ned folk i sentrum av Barcelona torsdag. Én person ble drept i et lignende angrep i byen Cambrils den påfølgende natten.

Tallet på omkomne har senere blitt oppjustert til 15 etter at en mann ble funnet drept i det som trolig er fluktbilen etter angrepet på La Rambla.

Først ble det antatt at mannen funnet i bilen var truffet av et av politiets skudd etter å ha nektet å stoppe ved en politisperring, men det viste seg senere at han var knivstukket. Etterforskerne tror nå at mannen ble knivstukket av Abouyaaqoub, som trengte en bil for å komme seg unna.

Mandag opplyste myndighetene at alle ofrene for angrepene er blitt identifisert. Seks spanjoler, tre italienere, to portugisere, en belgier, en canadier, en amerikaner og en britisk-australsk gutt ble drept. To av de drepte var barn.

EN DREPT: Bevæpnet politi står på vakt nær Subirats i Spania. Politiet har aksjonert mot en mann med bombebelte i området. Personen er skutt og drept. Foto: Emilio Morenatti , AP

Alt tyder på at det var Abouyaaqoub (22) som kjørte varebilen som meide ned folk på paradegaten, ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn.

Spansk politi informerte mandag kolleger i andre europeiske land om den mistenktes identitet. Samtidig gikk de ut med en advarsel om at Abouyaaqoub er farlig, og at han kan være bevæpnet.

