Så terroren på La Rambla fra sin egen leilighet

BARCELONA (VG) Fra leiligheten på La Rambla så John Ward seks døde kropper ligge på gaten.

– Det første jeg så, var at de dro fram kroppen til en død kvinne som lå under bilen. Da hadde bilen først sneiet hjørnet på en kiosk. Så stoppet den. Jeg så aldri de som kjørte. Men naboene sier det var to mann som stakk til fots, forklarer den britiske pensjonisten.

Leiligheten hans ligger fire etasjer over åstedet for enda et terrorangrep med bil mot uskyldige fotgjengere i Europa, på Barcelonas paradegate.

Barcelona-terroren: Slik skjedde angrepet

– For meg har det lenge vært «når» terrorangrepet kommer her, og ikke «hvis», sier den britiske pensjonisten.

– Det kunne ha vært meg som var der ute, legger han til.

Familiens lille hund trenger regelmessige lufteturer. VG treffer han med hunden ute ved åstedet.

John viser oss bildene han tok etter terrorangrepet onsdag ettermiddag.

TORSDAG ETTERMIDDAG: De grusomme scenene utspant seg rett utenfor vinduet til pensjonisten, som tok dette bildet etter angrepet. Den hvite varebilen er den som ble brukt i angrepet. FOTO: JOHN WARD

Siktet på forgjengerne



– Da hadde kjørt på keramikk-flisene, ned gågaten mellom kjørebanene. De hadde med overlegg forsøkt å treffe flest mulig, bilen svingte fra side til side før den stoppet her. Hindringen var nok denne påkjørte damen, trist nok, sier Ward.

Mens han hentet kameraet og gikk tilbake til vinduet, var politiet og de første ambulansene på stedet. De startet med de skadede, dekket til de døde og fikk tømt gaten for folk, forteller han.

Det ble hundens siste luftetur den dagen. John Ward var nå innestengt i sitt eget hjem og fikk ikke gå ut. Slik var det fortsatt ved midnatt, da han la seg.

Mens han snakker med VG, ringer venner for å høre om alt er bra. Kona var bortreist, og Ward mener han skal komme seg over dette. Nå håper han at det blir restriksjoner på biltrafikken på La Rambla.

KAOS: Varebilen kjørte i stor fart nedover paradegaten og stoppet ikke før etter 500 meter. Flere vitner har fortalt at den kjørte vinglete for å treffe flest mulig mennesker. Foto: JOHN WARD

Ett minutts stillhet

Johan Loots og kona Christina Roldan driver Hostal Parisien, et pensjonat litt lenger opp på Barcelonas terrorrammede hovedgate.

Presis klokken 12 fredag stoppet Spania opp i ett minutts stillhet til minne om ofrene for terroren.

Johan, Christina og sønnen Justin stilte seg tause opp sammen med naboer og gjester, hånd i hånd, utenfor hotellet.

Polititeori: Terroren ble planlagt fra dette huset

Men da kirkeklokkene stilnet, brøt applausen løs.

– De siste årene har jeg tenkt at det kommer et angrep her, sier Johan Loots til VG.

– Sjanseløse

Han kaller det «lavbudsjetterrorisme»:

– Politiet og myndighetene er dessverre sjanseløse. Det er helt umulig å avsløre på forhånd. De kan bare leie seg en varebil og sette av gårde.

– Har dere ønsket å stenge av biltrafikken i en gate som er så høyt profilert og overstrømmet med folk?

– Ja, selvsagt. Men vår ordfører er langt ute på venstresiden og sier bare at Barcelona og Catalonia må være åpent, en fri by. Vel, nå får de tenke seg om en gang til. Vi i det minste få pullere som beskytter forgjengerne som går mist på avenyen, sier Johan.

Søkte sikkerhet

Johan og Christina så ikke bilen, men hørte at skrekken tok dem som var på gaten.

– Vi tok sikkert inn 40 mennesker som søkte sikkerhet her, og det var minst 20 til i tatoveringssjappa opp trappen. Først ved midnatt ble de hentet av politiet og eskortert ut av området, sier han.

Bruno (35) døde i Barcelona-terroren: – Hun vil aldri få kjenne sin far

Klokken 01.30 natt til lørdag ble de døde kroppene kjørt bort fra La Rambla.

Fredag morgen var gaten igjen åpnet for allmennheten, og like etter klokken 12 var det fullt av folk der.

Utover ettermiddagen vokste blomster- og lyshavet på Placa Boqueria, rett utenfor John Wards vinduer. Hector fra Andalucia var en av dem som la ned blomster og tente lys.

Lar seg ikke skremme



– Jeg er forbannet. De får ikke endre vårt frie liv, vår måte å leve på. Jeg kommer hit for å ta gaten tilbake fra terroristene til folket, sier Hector.

Etter at minne-minuttet på Placa Catalonya var over, brøt det ut spontan applaus.

Som på signal lettet hundrevis av byens duer i formasjon over den åpne plassen, godt kjent for turister som har besøkt Barcelona.

Mange tørket tårene og holdt rundt hverandre.

Titusener av mennesker fylte hele bredden på La Rambla med et unisont kamprop:

«Vi lar oss ikke skremme!»