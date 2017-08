Polititeori: Terroren i Spania ble planlagt fra dette huset

Angrepene i Barcelona og Cambrils var i lengre tid planlagt fra området rundt huset som onsdag eksploderte i Alcanar, mener politiet.

Det opplyser Joseph Lluís Trapero, politisjef i Catalonia, på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Han legger til at politiet mener terroristene planla et enda større angrep enn det de klarte å gjennomføre.

– Det står nå klart for oss at dette var et terrorangrep der målet var å drepe så mange mennesker som mulig, og vi knytter det til eksplosjonen i Alcanar, sier han, og legger til at han ikke ønsker å gå ut med flere opplysninger på dette tidspunktet i etterforskningen.



Én person omkom og syv ble skadet i eksplosjonen som onsdag la det aktuelle huset i ruiner. Huset ligger i byen Alcanar, nordøst i Spania.

Eksplosjonen ble først beskrevet som et resultat av en gasslekkasje.

Innenriksminister Joaquim Forn bekrefter til den spanske avisen La Vanguardia at politiet ikke utelukker at gassflaskene som eksploderte, skulle brukes i terrorangrepet i Barcelona.

Sjåføren ikke identifisert

Det var torsdag kveld at en hvit varebil kjørte 500 meter ned Barcelonas paradegate La Rambla. 14 personer er bekreftet drept og mer enn 100 skadet etter hendelsen.

Noen timer senere, natt til fredag, skjedde det et lignende bilangrep i havnebyen Cambrils, drøyt 100 kilometer lenger sør. Fem angripere med falske bombebelter ble skutt og drept.

Føreren av den hvite varebilen som kjørte nedover La Rambla, er ennå ikke identifisert, opplyser politiet på pressekonferansen fredag.

Ifølge politisjefen har etterforskerne etablert en «klar» tilknytning med «liten tvil» mellom bilangrepet i La Rambla, angrepet i Cambrils og eksplosjonen i Alcanar.

Politibetjent drepte fire

Til sammen er fire personer pågrepet og fem drept av politiet etter de to angrepene i Spania.

Én politibetjent drepte alene fire av de fem angriperne som ble drept i Cambrils, forteller politisjefen.

– Å drepe fire mennesker er en påkjenning uansett, sier Trapero.

Lukkede kilder i politiet skal ha bekreftet overfor avisen El Mundo at de leter etter en 17-åring karakterisert som «en interessant person», men at de «på dette tidspunktet ikke har konkludert om han var sjåføren i varebilen».

Dette er altså ikke bekreftet av åpne kilder i politiet eller av andre myndigheter.

17-åringen skal være lillebroren til Driss Oukabir (28), mannen som i går ble etterlyst av politiet og pågrepet.

I går ble to personer fra Marokko og den spanske enklaven Melilla pågrepet i byene Ripoli og Alcanar. Fredag ble ytterligere to personer pågrepet i Ripoli. Deres mulige roller i angrepet, er ukjent.

IS har via sitt eget såkalte nyhetsbyrå Amaq tatt på seg skylden for angrepene.