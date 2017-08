Politiet overså selvmordsvest i ruinene av bombefabrikken i Spania

En selvmordsvest gikk politiet hus forbi etter eksplosjonen i Alcanar onsdag forrige uke. Det stilles nå spørsmål ved om funnet kunne avverget terroren i Barcelona dagen etter.

Terrorcellen som tok livet av 15 mennesker og skadet mer enn 130 i Spania forrige uke hadde laget en selvmordsvest fullpakket med eksplosiver og var i gang med å lage mange fler da en eksplosjon gikk av i huset de jobbet fra i Alcanar. Det skriver The Guardian.

Politiet gjennomførte denne uken nye undersøkelser av den såkalte bombefabrikken terroristene jobbet fra, og fant en selvmordsvest som ble oversett i undersøkelsene av huset etter eksplosjonen forrige uke.

Kunne kanskje avverget terroren



Da politiet gjennomsøkte huset i Alcanar forrige torsdag ble det slått fast at huset hadde eksplodert som følge av en gasslekkasje, og etter funnet av bombevesten reises nå spørsmålet om katalansk politi kunne ha avverget terroren i Barcelona om de hadde reagert annerledes på eksplosjonen.

To kilder nyhetsbyrået Reuters har snakket med sier både dårlig kommunikasjon og feil i prosedyrene førte til at politiet konkluderte med en gasslekkasje.

Ifølge samme kilder skal politiet ha latt være å umiddelbart tilkalle eksperter på eksplosiver, og de skal heller ikke ha varslet det nasjonale politiet eller Guarda Civil, Spanias paramilitære politistyrke.

Den katalanske politistyrken er, ifølge The Guardian, en stor stolthet for mange i Catalonia-regionen, og i Barcelona har politiet fått masse ros i etter at seks medlemmer av terrorcellen har blitt skutt og drept.

Det katalanske politiets overhode, Josep Lluís Trapero, har uttalt at han synes det er urettferdig å kritisere politiet i etterpåklokskapens-lys.

PLANLA BOMBEANGREP: Terrorcellen hadde planer om å drepe og såre flest mulig mennesker med tre bomber og gassbeholdere. Politiet har funnet store mengder aceton på terroristenes eiendom som skulle brukes til å utvikle bomber. Foto: Jose Jordan , AFP

500 liter av «Djevelens mor»

Politiets videre etterforskning av terrorcellen har avdekket at det ble kjøpt inn over 500 liter av løsemiddelet aceton som skulle brukes til produksjonen av sprengstoffet TAPT, også kalt «Djevelens mor» og kjent for å være et svært ustabilt sprengstoff.

Spor av stoffet ble funnet etter terrorangrepene i både Paris og Brussel, og det mistenkes at huset i Alcanar har gått i lufta som følge av at terrorcellen arbeidet med det ustabile stoffet.

Terrorcellen skal også ha gått til innkjøp av 15 putevar, som politiet tror skulle brukes til å lage flere bombevester. Terroristene skal også ha kjøpt detonatorer, og spiker som antagelig skulle brukes til splinter.

Også 120 32 kilos beholdere med butangass ble funnet på åstedet i Alcanar.

Planla terror ved Sagrada Familia



Tirsdag forklarte en av terrorcellens medlemmer, Mohamed Houli Chemlal, seg for en dommer i Madrid og skal ifølge juridiske kilder ha sagt at terrorcellen hadde som mål å drepe og skade store mengder mennesker med tre bomber laget av TAPT og gass.

Chemlal er eksplosjonen i Alcanars eneste overlevende, og var innlagt på sykehus da angrepene fant sted forrige uke.

Han skal tirsdag ha bedt dommeren om benådning, og erklært seg selv som angrende, skriver El Pais.

Han er den eneste av de pågrepne som har tilstått at terrorcellen planla et stort bombeangrep i Barcelona.

Ifølge spanske medier skal han ha oppgitt at et av målene til terrorcellen var Sagrada Familia, Barcelonas halvferdige kirke og store trekkplaster.

Terroristene skal ha endret planene som følge av eksplosjonen i Alcanar, som førte til at gruppen sto uten sprengstoff og som også tok livet av gruppens påståtte leder, imamen Abdelbaki Es Satty.

Etter eksplosjonen skal gruppen raskt ha klekket ut en ny plan, som resulterte i at 22 år gamle Younes Abouyaaqoub, som mandag ble drept av politiet, kjørte ned paradegaten La Rambla og tok livet av 13 mennesker.

Abouyaaqoub drepte i sin flukt vekk fra La Rambla ytterligere en person da han knivstakk eieren av bilen han brukte til å komme seg vekk fra åstedet.

Noen timer etter angrepet på La Rambla slo terrorcellen til igjen i byen Cambrils sør for Barcelona. Fem av terroristene kjørte en bil inn på et fortau og skadet syv personer. En kvinne døde senere av skadene hun fikk.

Alle terroristene i angrepet i Cambrils ble skutt og drept på stedet.

Besøkte Parisområdet dager før angrepene



Ifølge The Guardian konkluderte franske myndigheter onsdag med at flere medlemmer av terrorcellen var i Parisområdet i dagene før terrorangrepene. Mennene skal ha kjørt samme bil som ble benyttet i angrepet i Cambrils.

Ifølge The Guardian arbeider nå franske og spanske myndigheter sammen for å fastslå målet med besøket i Frankrike.

– Vi forsøker å fastslå grunnen for besøket og om terroristene var i kontakt med noen andre på turen, sier Frédéric Molins, aktor i Paris.