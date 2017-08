Politiet etterlyser disse fire etter terroren i Spania

Spansk politi har gått ut med bilder av fire menn som alle etterlyses i tilknytning til angrepene i Barcelona og Cambril.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Personene politiet jakter, er Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub, Said Aallaa og Moussa Oukabir. Guttene er i alderen 17 til 24 år, og er mistenkt for å ha tilknytning til terrorangrepene i Barcelona og Cambrils.

Ifølge interne politidokumenter som den spanske avisen El País har fått tilgang til, har alle de fire marokkansk opprinnelse.

Mennene kommer fra byene Ribes de Freser og Ripoll, skriver avisen.

Polititeori: Terroren ble planlagt fra dette huset

Ifølge Dagbladet, som er på plass utenfor leiligheten der Said Aallaa bor, har en bombegruppe fra politiet tatt seg inn i blokka.

Moussa Oukabir skal være lillebroren til Driss Oukabir (28), mannen som i går ble etterlyst av politiet og pågrepet.

Sjåføren blant de drepte i Cambrils

Det var torsdag kveld at en hvit varebil kjørte 500 meter ned Barcelonas paradegate La Rambla. 14 personer er bekreftet drept og mer enn 100 skadet etter hendelsen.

Få oversikt: Dette vet vi om angrepene i Spania

Noen timer senere, natt til fredag, skjedde det et lignende bilangrep i havnebyen Cambrils, drøyt 100 kilometer lenger sør. Fem angripere med falske bombebelter ble skutt og drept.

Den spanske avisen El Pais melder at politiet nå har bekreftet at føreren av bilen som kjørte nedover La Rambla er blant de fem terroristene som ble drept av politiet i Cambrils.

Ifølge politisjefen har etterforskerne etablert en «klar» tilknytning med «liten tvil» mellom bilangrepet i La Rambla, angrepet i Cambrils og eksplosjonen i Alcanar.

Politibetjent drepte fire

Til sammen er fire personer pågrepet og fem drept av politiet etter de to angrepene i Spania.

Én politibetjent drepte alene fire av de fem angriperne som ble drept i Cambrils, forteller politisjefen.

– Å drepe fire mennesker er en påkjenning uansett, sier Trapero.

Avis: Katalanske myndigheter ble varslet om terror

I går ble to personer fra Marokko og den spanske enklaven Melilla pågrepet i byene Ripoli og Alcanar. Fredag ble ytterligere to personer pågrepet i Ripoli. Deres mulige roller i angrepet, er ukjent.

IS har via sitt eget såkalte nyhetsbyrå Amaq tatt på seg skylden for angrepene.