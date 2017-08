Her ble terroren planlagt - fant rester av sprengstoffet «Satans mor»

ALCANAR (VG) I et forlatt hus i denne lille, søvnige, spanske ferielandsbyen skal terrorcellen som står bak angrepene i Barcelona og Cabrils ha operert uforstyrret i flere måneder.

Nå er landsbyen Montecarlo, noen kilometer utenfor Alcanar i Tarragona-regionen, snudd på hodet. Stedet som til vanlig er et yndet feriested for sommerferierende spanjoler og franskmenn er lørdag formiddag oversvømmet av presse fra hele verden. Tungt bevæpnet politi og krimteknikere kommer og går. Flere kanner med det som skal være butangass, som ble funnet i huset, er synlig stablet opp utenfor.

I formiddagstimene foretok politiet flere kontrollerte sprengninger i ruinene som ligger igjen etter at huset eksploderte onsdag kveld. Politiet mistenkte først at bygningen huset et narkotikalaboratorium. Men etter terroren i Barcelona og Cabrils ble huset utpekt som selve planleggingsstedet der den angivelige IS-terrorcellen, på det politiet mener er 12 personer, skal ha operert fra.

Et steinkast unna smellene denne lørdags formiddagen sitter turister henslengt langs havnepromenaden og spiser lunsj.

Foto: Gisle Oddstad , VG

Funnet rester av «Satans mor»

Politiet har i ruinene funnet rester av sprengstoffet TATP – på folkemunne kjent som «Satans mor», skriver spanske El País. Sprengstoffet er blant annet brukt av ekstremistgruppen IS i terrorangrepene i Paris, Brussel og London.

Funnet forsterker mistanken om at angriperne hadde planlagt et angrep av mye større omfang enn de maktet å gjennomføre. Onsdag kveld gikk det imidlertid galt:

Huset som angriperne oppholdt seg i eksploderte. Minst én person ble drept, og minst syv ble skadet. Menneskelige levninger funnet av politiet gjør at de nå undersøker om en annen person også døde i eksplosjonen.

Etter eksplosjonen onsdag, skal terrorcellen da ha gått til sin plan B, som endte i varebilangrepet i Barcelona og Cambrils, ifølge politiets teori.

Ordfører i Alcanar, Alfons Monserrat, har sett at den lille byen og forstedene rundt har vært i verdens søkelys siden torsdag, da politiet først knyttet eksplosjonen onsdag kveld til terroren i Barcelona og Cabrils.

– Vi trodde det var en gasseksplosjon. Da jeg fikk beskjed om at det hadde en sammenheng med terroren i Barcelona og Cabrils, ble vi svært overrasket, sier han til VG.

Oppholdt seg der i flere måneder

Terrorcellen hadde, i motsetning til feriegjestene i den lille landsbyen, ikke leid huset de oppholdt seg i. Det var derimot en forlatt bygning, med en tilhørende kjellerbygning, som Banco de España står som eier av.

– Det ser ut til at de har oppholdt seg der i flere måneder, sier ordføreren.

– Hvordan kan de ha kommet og gått i flere måneder uten at man har fattet mistanke?

– Vi har ikke fått inn noen bekymringsmeldinger fra naboene rundt. Du må huske på at dette er et feriested der mange av husene står tomme store deler av året, sier han, og legger til:

– De må ha valgt stedet nettopp fordi det er så lett å gjemme seg bort her.

– Sjokkert

Rett utenfor Montecarlo finnes det en stor sementfabrikk. Lokale VG snakker med, hevder at det slett ikke er uvanlig at migranter og andre gjestearbeidere som arbeider i området, okkuperer forlatte hus.

– Det er noe folk her er vant til, og ikke legger seg opp i. Det er på en måte en parallell verden, sier Juan Guerrero (62), som har vært med på å bygge Hotel Montecarlo, som befinner seg mindre enn 200 meter fra huset som terroristene disponerte.

Franske Yann (55) har feriert i området i over 30 år. Hun sier hun er sjokket over at terrorangrepene skal ha blitt planlagt herfra.

– Dette er et veldig rolig sted, med mange pensjonister. Jeg har aldri opplevd noe ubehagelig her før, sier hun.

Hun leier et hus bare noen kvartaler fra terrorhuset. Hun befant seg hjemme da eksplosjonen inntraff onsdag kveld, og sier at «hun ble lammet av redsel».

– Da vi dagen etter fikk vite at det hadde noe å gjøre med det som skjedde i Barcelona, kunne jeg ikke tro det. Jeg prøver å huske om jeg har sett noen av de mistenkte i de ukene jeg har vært her, men det er vanskelig å si, forteller hun.

– Kan skje hvor som helst



Paret Raimundo Aguilas (55) og Lidya Sanchéz (44) fra Barcelona har også feriert i Montecarlo i flere år. De ble vekket av et massivt drønn onsdag kveld.

– Veggene ristet, men man kunne ikke se noe røyk, sier Sánchez.

De er rystet over vissheten om at de har feriert bare noen hundre meter fra der politiet mener terrorcellen skal ha operert fra.

– Siden vi kommer fra en storby, har vi alltid hatt i bakhodet at det kunne skje et angrep der. Men at dette stedet kunne ha noe å gjøre med det, kunne vi aldri i verden tenkt oss. Terror blir på en måte ikke virkelig før den treffer bakgården din, sier Aguilas.

Han legger til:

– Vissheten om at det kan skje absolutt hvor som helst, når som helst, gjør deg skikkelig redd.