Fem angripere drept i mulig terrorangrep i by sør for Barcelona

OSLO/BARCELONA (VG) I et nytt angrep i feriebyen Cambrils har syv personer blitt skadet, to av dem alvorlig, ifølge politiet.

Ved 01.30-tiden meldte politiet at de hadde iverksatt en politiaksjon i byen Cambrils i Tarragona-regionen, drøyt 100 kilometer sørvest for Barcelona, hvor minst 13 mennesker ble drept i et lastebilangrep torsdag.

Politiet bekrefter at fem angripere er skutt og drept. Situasjonen skal nå være under kontroll, men folk i området blir fortsatt bedt om å holde seg innendørs.

Syv personer er skadet i angrepet, hvorav to er alvorlig skadet, melder politiet på Twitter. Det er ikke meldt om drepte utenom de fem angriperne. Én politimann har fått lettere skader.

Politiet melder at det dreier seg om et «mulig terrorangrep».

Hørte skuddsalver

Den spanske avisen El País skriver at angriperne, skal ha gått om bord i en bil, før de begynte å kjøre på fotgjengere. Avisen La Vanguardia siterer anonyme politikilder på at angriperne skal ha båret selvmordsbomber og skytevåpen.

Hendelsesforløpet er ikke bekreftet fra offisielt hold. Politiet melder klokken 03.30 at de skal foreta en kontrollert sprenging, og advarer publikum mot høye smell.

TV-kanalen RTVE viser bilder hvor man tydelig kan høre skuddsalver, rop og lyden av sirener.

RTVE sin journalist på stedet forteller om en stille, men anspent stemning ved 02.45-tiden. Det er et stort politioppbud ved stedet, og gatene skal være helt tømt for folk.

Carles Puigdemont, president i Katalonia-regionen, roser politiets innsats.

– Fantastisk arbeid fra politiet under disse tragiske timene, skriver han på Twitter.

Knyttes til hus som eksploderte



Politiet melder på Twitter at de jobber utifra hypotesen om at angrepet har en sammenheng med lastebilangrepet i Barcelona på torsdag og eksplosjonen i Alcanar på onsdag.

Én person ble drept og syv personer ble skadet i eksplosjonen onsdag kveld, som totalskadet huset i byen rundt 200 kilometer fra Barcelona. Flere flasker med propan og butan skal ha blitt funnet på stedet, ifølge lokale medier. To menn er pågrepet i forbindelse med det myndighetene behandler som et mulig terrorangrep.

EKSPLOSJON: Spansk politi mener de to angrepene som skjedde med få timers mellomrom i Barcelona og Cambrils kan knyttes til eksplosjonen som la dette huset i ruiner onsdag. Huset ligger i Alcanar, nordøst i Spania. En person omkom i eksplosjonen, mens syv andre ble skadet. Eksplosjonen ble først beskrevet som et resultat av en gasslekkasje. Huset hvor det skjedde ble totalt ødelagt, mens flere av nabohusene ble skadet. Inne i ruinene ble det ifølge nyhetsbyrået EPA funnet 20 gassylindre. Foto: Jaume Sellart / EPA

