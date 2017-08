El Periódico: Katalanske myndigheter ble varslet om terror

BARCELONA (VG) CIA advarte for to måneder siden myndighetene i Catalonia om at Barcelona var et mål for jihadister, skriver El Periódico.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

13 personer er bekreftet omkommet og mer enn 100 skadet etter at en hvit varebil torsdag kjørte 500 meter ned Barcelonas paradegate La Rambla. Gaten tiltrekker seg store mengder mennesker, og bugner av både butikker og fortausrestauranter.

Av advarselen fra CIA fremgår det blant annet at nettopp La Rambla kunne være et mål, skriver den spanske avisen.

Innenriksminister Joaquim Forn sier til Catalunya Ràdio klokken 8.22 at politiet har gjort en tredje pågripelse i forbindelse med terroren i Barcelona. Sjåføren av varebilen er stadig på frifot, bekrefter politimajor Josep Lluís Trapero.

Samme minister sier til radiostasjonen RAC 1 at myndighetene ser en sammenheng mellom terrorangrepet i Barcelona og angrepet i byen Cambrils, drøyt 100 kilometer lenger sør.

Få oversikt: Dette vet vi om angrepene i Spania

Følg VGTVs direktesending for siste nytt fra Spania:

Dødstallet kan stige

Den spanske riksadvokaten Javier Zaragoza bekrefter at den foreløpige etterforskningen viser at jihadistene pågrepet etter angrepene i Barcelona og Cambrils (Tarragona) torsdag og fredag morgen, ikke ser ut til å ha en bakgrunn som knytter dem til denne typen terrorisme fra tidligere, melder La Vanguardia.

For et år siden oppstod det bekymring i den katalanske hovedstaden etter at personer tilknyttet IS spredte et bilde med steder identifisert som fremtidige mål for terrorangrep, som inkluderte kirken La Sagrada Familia i Barcelona.

Den amerikanske ambassadøren til Spania, Eduardo Aguirre, rapporterte i 2007 i et dokument lekket gjennom Wikileaks at «amerikanske og spanske myndigheter har identifisert Catalunya som sentrum for aktiviteten til radikale islamister i Spania».

IS har via sitt eget såkalte nyhetsbyrå Amaq tatt på seg skylden for angrepene.

Trump fordømmer terroren: «Vær harde og sterke. Vi elsker dere!»

Saken fortsetter under grafikken:

Hovedgaten La Rambla er stadig stengt. Politiets etterforskere er langt fra ferdig, og det er et omfattende oppryddingsarbeid som må gjøres i gatebildet. Knust glass, blodspor, opprevne klær og ødelagte barnevogner må fjernes.

Ble knyttet til terrorbil: Hevder ID-papirene hans er stjålet

Av de mer enn 100 skadede personene etter bilangrepet, er tilstanden kritisk for 15 og alvorlig for ytterligere 23 av dem. Det er derfor ventet at dødstallet kan stige. Blant de drepte er tre tyskere og en belgier identifisert så langt.

Mulig terror i Cambrils

Det var ved 01.30-tiden, før dramaet i Barcelona hadde rukket å legge seg, at politiet meldte at de hadde iverksatt en politiaksjon i byen Cambrils i Tarragona-regionen.

Politiet bekrefter at fem angripere er skutt og drept. Situasjonen skal nå være under kontroll, men folk i området blir fortsatt bedt om å holde seg innendørs.

Saken fortsetter under bildet.

UNDERSØKER ÅSTEDET: Ifølge El País ble fire av de angivelige terroristene i Cambrils raskt skutt og drept av politiet, mens den femte personen først ble drept noen timer senere, etter å ha blitt lokalisert av et politihelikopter. Foto: Emilio Morenatti , AP

Fredag morgen ligger fem personer fortsatt på sykehus, hvorav én beskrives som kritisk og to som alvorlig skadet, melder politiet på Twitter. Til sammen syv personer ble i utgangspunktet meldt skadet i angrepet.

Det er ikke meldt om drepte utenom de fem angriperne. Tre politimenn har fått lettere skader i det politiet omtaler som et «mulig terrorangrep».

Den spanske avisen El País skriver at angriperne gikk om bord i en bil, før de begynte å kjøre på fotgjengere. Bilen skal så ha mistet kontrollen, ifølge avisen La Vanguardia.

Hendelsesforløpet er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Politiet melder på Twitter at de jobber utifra hypotesen om at angrepet i Cambrils har en sammenheng med lastebilangrepet i Barcelona og en eksplosjon i Alcanar onsdag kveld.