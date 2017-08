El Mundo: Politiet jakter 17-åring etter terrorangrep i Barcelona

Broren til mannen som i går ble etterlyst av politiet og som meldte seg på politistasjonen, er ifølge spanske medier blant politiets mistenkte bak terrorangrepet i Barcelona.

14 personer er bekreftet omkommet og mer enn 100 skadet etter at en hvit varebil torsdag kjørte 500 meter ned Barcelonas paradegate La Rambla, som tiltrekker seg store mengder mennesker, og bugner av både butikker og fortausrestauranter.

Tre personer er til nå pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i Barcelona. Føreren av den hvite varebilen som meide ned mennesker på La Rambla, er fortsatt på frifot, ifølge politiet.

I natt skjedde det også et lignende bilangrep i byen Cambrils, drøyt 100 kilometer lenger sør. Fem angripere, med falske bombebelter, ble skutt og drept.

Innenriksministeren i Spania opplyser at det er en sammenheng mellom de to angrepene.

Spansk politi bekrefter overfor Cadena Ser at de leter etter ytterligere to personer som kan være knyttet til angrepene i Barcelona og Cambrils. I tillegg søkes det etter en tredje varebil.

Jakten på gjerningsmenn og mannen eller mennene som kjørte den hvite varebilen, fortsetter.

– Søker hovedmistenkt

Den spanske avisen El Mundo meldte tidligere fredag at en 17 år gammel gutt er politiets hovedmistenkte bak terrorangrepet i Barcelona.

Senere har lukkede kilder i politiet bekreftet overfor avisen at de leter etter 17-åringen som «en interessant person», men at de «på dette tidspunktet ikke har konkludert om han var sjåføren i varebilen».

Dette er altså ikke bekreftet av åpne kilder i politiet eller av andre myndigheter.

Innenriksminister Joaquim Forn har ikke bekreftet identiteten til personen de søker etter som hovedmistenkt, og har bedt om diskresjon, for å ikke gå i veien for politietterforskningen.

17-åringen skal være lillebroren til Driss Oukabir (28), mannen som i går ble etterlyst av politiet og pågrepet.

El Mundo har fått opplyst fra kilder i politiet at deres hovedhypotese er at den mindreårige gutten har stjålet storebrorens pass for å leie to varebiler i hans navn. Dette støttes av storebrorens forklaring. En av disse varebilene ble brukt i angrepet, den andre ble lokalisert timer senere i byen Vic utenfor Barcelona, skriver avisen.

Vitner forteller at varebilen på La Rambla vinglet frem og tilbake for å treffe så mange mennesker som mulig. Gjerningspersonen eller -personene skal ha stukket av til fots, ifølge vitner.

Pågripelser

I går ble to personer fra Marokko og den spanske enklaven Melilla pågrepet. Deres rolle i angrepet er ukjent.

De to ble pågrepet i byene Ripoli og Alcanar, skriver NTB.

I morgentimene i dag meldte spanske medier at nok en person er pågrepet i Ripoli, en by ti mil nord for Barcelona, i forbindelse med terrorangrepet.

Katalanske myndigheter ble for to måneder siden advart av CIA om at Barcelona var et mål for jihadister. Det skriver BBC, som siterer den spanske avisen El Periodico.

Falske bombevester

Ifølge spanske myndigheter hadde de fem mistenkte personene bak angrepet i Cambrils, falske bombevester på seg. De ble skutt og drept tidlig fredag morgen i en politiaksjon. Ingen personer ble drept i angrepet, mens syv personer ble skadet.

Den spanske avisen El País skriver at angriperne satte seg inn i en bil og begynte å kjøre på fotgjengere. Sjåføren av bilen skal så ha mistet kontrollen, ifølge avisen La Vanguardia.

Hendelsesforløpet er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Politiet omtaler dette som et «mulig terrorangrep».

Angriperne i feriebyen Cambrils skal ikke ha hatt kjente forbindelser til jihadisme. Det opplyser Javier Zaragoza, leder for Audiencia Nacional, ifølge The Guardian.

Dødstallet kan stige

Det har lenge vært bekymring for at Barcelona skulle bli et terrormål. For et år siden oppsto det bekymring etter at personer tilknyttet IS spredte et bilde med steder identifisert som fremtidige mål for terrorangrep, som inkluderte kirken La Sagrada Familia i Barcelona.

Den amerikanske ambassadøren til Spania, Eduardo Aguirre, rapporterte i 2007 i et dokument lekket gjennom Wikileaks at «amerikanske og spanske myndigheter har identifisert Catalonia som sentrum for aktiviteten til radikale islamister i Spania».

IS har via sitt eget såkalte nyhetsbyrå Amaq tatt på seg skylden for angrepene.