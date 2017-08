Dette vet vi om terrorangrepet i Barcelona

En varebil kjørte inn i en folkemengde på den populære handlegaten La Rambla i Barcelona. En person er bekreftet omkommet.

Torsdag ettermiddag kom meldingen om at en hvit varebil kjørte over flere personer på den populære handlegaten La Rambla. Gaten er byens paradegate og tiltrekker seg store mengder mennesker, og bugner av både butikker og fortausrestauranter.

Dette vet vi om angrepet:



Skadeomfang

• Politiet har bekreftet at en person er omkommet etter angrepet. Minst 32 mennesker er skadet. Reuters melder at 10 er alvorlig skadet.



• Spanske medier melder at 13 personer er omkommet. Dette er foreløpig ikke bekreftet av politiet.

Angrepet

• Vitner forteller at varebilen skal ha svingt frem og tilbake for å treffe mest mulig folk.

Gjerningsperson



• Føreren av bilen skal etter angrepet ha rømt til fots tatt seg inn på en bar og forskanset seg, melder avisen El Pais.

• Det er foreløpig uklart hvor mange som sto bak angrepet. Avisen La Vanguardia skriver at gjerningsmennene skal ha leid to varebiler. En for å utføre selve angrepet og en for å flykte.

• En person skal være pågrepet ifølge den spanske kringkasteren RTVE.

Ingen har foreløpig tatt på seg skylden for angrepet.

HJELPER SKADEDE: Vitner beskriver massivt oppbud av politi og ambulanser. Foto: KIM PETTERSEN/Vg-tipser , IKKE VG-BILDE

UD: Ingen nordmenn

Pressevakt Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, sier til VG at de jobber med å kartlegge situasjonen.



– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er direkte involvert. Vi følger situasjonen fortløpende, sier Haavardsdatter Lunde til VG og legger til:



– Vi oppfordrer nordmenn som befinner seg i området til å ta kontakt med sine pårørende.

VG har vært i kontakt med flere nordmenn som befinner seg i Barcelona. De beskriver kaotiske tilstander i gatene.