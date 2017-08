Dette vet vi om terrorangrepene i Spania

BARCELONA/OSLO (VG) 13 personer er bekreftet omkommet etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde på den populære handlegaten La Rambla i Barcelona. Natt til fredag kom det et nytt angrep lenger sør i landet.

Torsdag ettermiddag kom meldingen om at en hvit varebil kjørte på flere personer som befant seg på den populære handlegaten La Rambla. Gaten er byens paradegate og tiltrekker seg store mengder mennesker, og bugner av både butikker og fortausrestauranter.

Det jobbes nå for å undersøke om terrorangrepet, som ekstremistgruppen IS har tatt på seg skylden for, kan settes i sammenheng med et sprengt hus i Alcanar onsdag kveld og et nytt angrep i feriebyen Cambrils natt til fredag.

Dette vet vi om angrepene:

Barcelona

• Myndighetene har bekreftet at 13 personer er omkommet etter angrepet i Barcelona torsdag ettermiddag. Minst 100 mennesker er skadet og bragt til sykehus. 15 av disse skal være alvorlig skadet.

• Vitner forteller at varebilen skal ha svingt frem og tilbake for å treffe mest mulig folk.

• En belgisk statsborger er blant de drepte, opplyser Belgias utenriksminister Didier Reynders på Twitter. To dansker skal være blant de skadede.

• Utenriksdepartementet har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er direkte rammet. De oppfordrer nordmenn som befinner seg i området til å kontakte sine pårørende.

• De rammede kommer fra minst 18 land, ifølge nyhetsbyrået AFP.

• Spanias statsminister Mariano Rajoy erklærer tre dagers landesorg etter terrorangrepet.

• Det er foreløpig uklart hvor mange som sto bak angrepet. Avisen La Vanguardia skriver at gjerningsmennene skal ha leid to varebiler. En for å utføre selve angrepet og en for å flykte.

• To personer er ifølge politiet pågrepet og arrestert etter en politiaksjon. De to er pågrepet i forbindelse med en eksplosjon i et hus. Ingen av de pågrepne er ifølge politiet personen som kjørte bilen, men politiet mener de har en tilknytning til angrepet.

• De to pågrepne er fra henholdsvis Marokko og den spanske enklaven Melilla som ligger i Marokko.

• Èn person ble skutt og drept av politiet i Sant Just Desvern utenfor sentrum av Barcelona. Politiet avkrefter under en pressekonferanse at denne mannen skal ha hatt noe med terroraksjonen å gjøre.

• Ifølge terrororganisasjonen IS' mikrofonstativ, det såkalte nyhetsbyået Amaq, tar terrorgruppen på seg skylden. Dette melder overvåkningsorganisasjonen Site Intel Group.

Cambrils

• Ved 01.30-tiden fredag går politiet i gang med en politiaksjon i byen Cambrils i Tarragona-regionen, drøye 100 kilometer sørvest for Barcelona, på det som betegnes som et «mulig terrorangrep».

• Ifølge flere lokale medier skal angrepet ha lignet på det i Barcelona. Fem angripere skal ha gått inn i en bil, og begynt å kjøre på fotgjengere langs havnepromenaden i byen.

• Syv personer er skadet, melder politiet. Av disse er to alvorlig skadet, mens én politimann har lettere skader.

• Alle fem angriperne ble skutt og drept av politiet. Politiet bekrefter at angriperne hadde på seg bombebelter, skriver AP.

POLITIAKSJON: Politiet aksjonerte mot fem angivelige terrorister i den spanske feriebyen Cambrils natt til fredag. Foto: EPA/JAUME SELLART

Alcanar

• Én person ble drept og syv personer ble skadet i eksplosjonen i Alcanar onsdag kveld, som totalskadet huset i byen rundt 200 kilometer fra Barcelona. To menn er pågrepet. Politiet mener de har tilknytning til angrepet i Barcelona.

EKSPLOSJON: Spansk politi mener de to angrepene som skjedde med få timers mellomrom i Barcelona og Cambrils kan knyttes til eksplosjonen som la dette huset i ruiner onsdag. Huset ligger i Alcanar, nordøst i Spania. En person omkom i eksplosjonen, mens syv andre ble skadet. Eksplosjonen ble først beskrevet som et resultat av en gasslekkasje. Huset hvor det skjedde ble totalt ødelagt, mens flere av nabohusene ble skadet. Inne i ruinene ble det ifølge nyhetsbyrået EPA funnet 20 gassylindre. Foto: JAUME SELLART/EPA