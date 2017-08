Barcelona-terroristens flukt fra politiet

Den 22 år gamle sjåføren av terror-bilen, Younes Abouyaaqoub, ble mandag skutt og drept av politiet i en vinåker i Subirats. Slik var hans flukt.

Mandag den 22. august bekreftet spansk politi at de hadde skutt og drept en mann under en politiaksjon i vinlandsbyen Subirats. Like etter bekreftet de at mannen var 22 år gamle Younes Aboyaaqoub, og at han har vært ettersøkt og mistenkt som hovedmannen bak terrorangrepet i Barcelona.

Jakten på Younes tok en uke, og politiet utelukket tidligere ikke at han kunne ha rømt til Frankrike.

Slik var terroristens siste dager, fra han kom seg ut av terrorbilen og til han til slutt endte i Subirats.

Flukten fra La Rambla

Younes Aboyaaqoub var sjåfør i varebilen som meide ned 13 mennesker i gågaten i La Rambla i Barcelona like etter klokken fem onsdag. Han kjørte 500 meter nedover gaten, og etterlot rundt 100 skadde og 13 døde bak seg. Blant de døde var to barn, en treåring og en sjuåring.

DREPT: Younes kapret bilen til Pau Perez (34), knivstakk ham og kjørte videre med liket hans i bilen.

Like ved Teatro del Liceo forlot Younes varebilen og fortsatte til fots. Han løp ubemerket inn på La Boqueria, et stort marked i nærheten av La Rambla. Overvåkningsvideoer El Pais har fått tilgang på viser hvordan han så forlot markedet og gikk i retning universitetssonen. Der kapret han en senere en rømningsbil.

Bilen kjørte inn i en politikontroll i Avenida Diagonal i Barcelona. Younes ble beskutt, men kom seg vekk. Til slutt ble bilen oppdaget rundt tre kilometer unna, i Sant Just Desvern. I bilen lå et lik med stikkskader.

Det ble senere klart at rømningsbilen tilhørte Pau Perez (34) og at det var hans døde kropp som lå i passasjeresetet.

Perez ble mandag erklært det 15. offeret for Barcelona-terroren. I mellomtiden hadde en kvinne også omkommet av skader etter angrepet i Cambrils, der fem av de andre terroristene i cellen bak Spania-terroren ble skutt og drept av politiet. Blant dem var Younes' bror Houssaine, og to av hans fettere.

Avslørt av tips fra nabokvinne

Younes' hadde rømt fra bilen, og politiet startet en intens jakt etter ham som tok fem dager. De fryktet at han kunne ha rømt til Frankrike, og den spanske innenriksministeren Joaquim Forn erklærte at leteaksjonen var internasjonal.

Det viste seg at Younes ikke hadde kommet seg så langt. Lederen for politistasjonen i Villafranca ble mistenksom etter å ha sett noen bevege seg til fots gjennom området, skriver La Vanguardia.

Sikkerhetspatruljen i Villafranca startet søket sitt i området klokken 15.30 mandag. En oppmerksom kvinne i Subirats ringte inn etter å ha sett en mistenkelig mann i nabolaget. Politisjef José Lluis Trapero sier kvinnens tips var verdifult, melder El Mundo.

Klokken 16.11 hadde sikkerhetspolitiet rettet søket mot et ruralt vinområde i Subirats. Der fant de Younes, alene og gjemt inne blant vinranker i en åker like mellom Subirats og Sant Sadurní. Vitner opplyser til avisen at han skal ha ropt «Alahu akbar» før han ble skutt og drept av politiet.

Klokken 18.40 bekreftet politiet offisielt at Younes Abouyaaqoub var drept.

STORAKSJON: Bevæpnet politi var å se i den lille vinlandsbyen Subirats mandag. Der hadde de lokalisert og skutt Younes, som var den siste savnede terroristen bak Barcelona-angrepet.

Dette var Younes Abouyaaqoub

Spansk-Marokkanske Younes Aboyaaqoub og broren Houssaine vokste opp i småbyen Ripoll sammen med flesteparten av de elleve andre terroristene i cellen som stod bak angrepene i Catalonia. Younes' tidligere ungdomskoordinator beskriver ham som en typisk katalansk ung mann til El Mundo.

YOUNES ABOUYAAQOUB: Bildet ble sluppet av det katalanske politiet torsdag da de etterlyste Younes som terrormistenkt.

– For to år siden begynte Younes og Houssaine å bli mer radikale under påvirkning fra imamen, sa guttenes bestefar til El Observador.

Imamen han snakker om er Abdelbaki Es Satty, som skal ha hatt en viktig rolle i radikaliseringen av de unge mennene. Es Satty ble selv drept i eksplosjonen i et hus i Alcanar der terroristene skal ha planlagt angrepet. De spanske avisens El Pais og La Vanguardia skriver at politikilder plasserer Es Satty i sentrum av terrorcellen og kaller ham hjernen bak terroristene.

De fleste av de unge mennene, inkludert Younes, hørte til moskeen der Es Satty var imam. En som også har besøkt moskeen i Ripoll jevnlig forteller avisen El Mundo at imamen tilnærmet seg de unge ved å ta dem ut en og en til samtale.

– Fremfor alt så man ham med Youssef og Younes (Yousef var blant de drepte i Alcanar, journ. anm.). Jeg trodde at han ga dem råd for at de skulle endre livsstilen sin. Før pleide de å ta dop, de sloss, de røkte og drakk. Men de siste seks månedene sluttet de å lage trøbbel, sier han.