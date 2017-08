Barcelona nå: Folket tar La Rambla tilbake

BARCELONA (VG) De roper «vi lar oss ikke skremme» og klapper takten. Titusener av mennesker fyller nå terrorgaten La Rambla fredag ettermiddag. Katalanerne nå sin elskede hovedgate tilbake.

– Jeg har bodd her i 17 år. Nå går livet videre, slår Johan Loots til VG.

Han har tårer i øynene.

Sammen med kona Christina Roldan driver han Hostal Parisien, et enkelt hotell midt i Barcelonas hovedgate.

Presis klokken 12 fredag stilte Johan, Christina og sønnen Justin seg opp sammen med naboer og gjester, hånd i hånd, på La Rambla utenfor hotellet.

Da markerte hele Spania ett minutts stillhet til minne om terrorofrene. Men da kirkeklokkene stilnet, brøt applausen løs.

DAGEN ETTER: På Ramblas marsjerer titusenvis ned gaten mens de ropte «vi lar oss ikke skremme.» Foto: Terje Bringedal , VG

Titusener av mennesker som hadde stått i ro og hedret terrorofrene, tok deretter til beina og gikk nedover gågaten, mot Placa Boqueria, hvor terroristene hadde etterlatt den hvite varebilen som de brukte til å drepe 14 mennesker og skadet flere titalls.

– De siste årene har jeg tenkt at det kommer et angrep her, sier Johan Loots.

– Sjanseløse

Han kaller det «lavbudsjett terrorisme»:

– Politiet og myndighetene er dessverre sjanseløse. Det er helt umulig å avsløre på forhånd. De kan bare leie seg en varebil og sette av gårde.

Les også: El Mundo: Politiet jakter 17-åring

– Har dere ønsket å stenge av biltrafikken i en gate som er så høyt profilert og overstrømmet med folk?

– Ja selvsagt. Men vår ordfører er langt ute på venstresiden og sier bare at Barcelona og Katalonya må være åpent, en fri by. Vel, nå får de tenke seg om en gang til. Vi i det minste få pullere som beskytter forgjengerne som går mist på avenyen, sier Johan.

Torsdag ettermiddag, etter at terroristene hadde meiet nedover gaten utenfor hans dør, lå det seks døde mennesker rett utenfor.

Søkte sikkerhet

Johan og Christina så ikke bilen, men hørte at skrekken tok dem som var på gaten.

– Vi tok inn sikkert inn 40 mennesker som søkte sikkerhet her, og det var minst 20 til i tatoveringssjappa opp trappen. Først ved midnatt ble de hentet av politiet og eskortert ut av området, sier han.

01.30 i natt ble de døde kroppene kjørt bort fra La Rambla.

Fredag morgen var gaten igjen åpnet for allmennheten, Og like etter klokken 12 var det fullt av folk der.

VG snakket også med Hector, som er fra Andalucia lengre sør i Spania men som bor i Barcelona. Han var på Placa Catalonya, i den andre enden av terrorgaten, da terroren rammet.

Fredag formiddag kjøpte han blomster og dro til Placa Boqueria, der terrorbilen til slutt stanset dagen før.

Hector la ned blomstene og tente et par lys ved det som vokste seg til et hav av lys, blomster, minneord og lekebamser ut over fredag formiddag,

– Jeg er forbannet

Han satte seg ned for å få en stille stund der terrorangrepet endelig stoppet, 500 meter etter at terroristene hadde begynt dødsferden nedover La Rambla.

– Jeg er forbannet. De får ikke endre vårt frie liv, vår måte å leve på. Jeg kommer hit for å ta gaten tilbake fra terroristene til folket, sier Hector.

Etter at minne-minuttet på Placa Catalonya var over, brøt det ut spontan applaus,

Som på signal lettet hundrevis av by-duene i formasjon over den åpne plassen, godt kjent for turister som har besøkt Barcelona.

Mange tørket tårene og holdt rundt hverandre.

Så begynte de å rope:

«Vi lar oss ikke skremme!»