Bak badebyens fasade skjuler det seg et av de største islamistmiljøene i Europa

SALOU/REUS (VG) Katalonia har vært et arnested for salafisme og jihadisme i mange år.

Flere sikkerhetseksperter ble ikke overrasket da terroristene valgte seg ut Las Ramblas i Barcelona og badebyen Cambrils for å utføre sine terrorangrep. Katalonia har nemlig vært et arnested for jihadisme og salafisme, importert fra Qatar og Saudi-Arabia, i over ti år. Salafisme er en svært konservativ form for islam, som blant annet tar til orde for å implementere sharia.

Det er vanskelig å forstå når du kommer hit til Salou, med sin lange strand, badehoteller og menyer på russisk, tysk og fransk.

Men det var her og i nabobyen Cambrils, hvor angriperne utførte sitt andre angrep natt til fredag, at Mohamed Atta, den egyptiskfødte kapreren av det første flyet som krasjet inn i World Trade Center i 2001, møtte Ramzi bin al-Shibh, en jemenittisk statsborger som la til rette for kommunikasjonen mellom terrorcellen og lederskapet i al-Qaeda.

Møtet fant sted to måneder før kaprerne fløy inn i tårnene i New York.

TERRORIST: Mohammed Atta kom til den spanske feriebyen to uker 11. september 2001. Foto: , AP

– Bidratt til rekruttering

I dag finnes det i Katalonia rundt 50 moskeer som ifølge politiet forkynner salafisme. Det er over halvparten av alle moskeer av denne typen i Spania. Politiet har i mange år varslet sin bekymring for spredningen av salafistmoskeene.

– Tarragona-regionen har det høyeste antallet salafistmoskeer i hele Europa, sier Lorenzo Vidino, forsker ved George Washington University, som har forfattet en studie om salafisme i Katalonia, til Politico.

Politiet mener flere av disse moskeene har bidratt til terrorrekruttering. Nær fire av ti av dem som er dømt for terrorplanlegging i Spania i årene 2004 til 2012, kommer fra Katalonia, ifølge Real Instituto Elcano.

Bare i småbyene rundt Tarragona finnes det minst fem moskeer som forkynner denne typen islam. Én av dem er As-Sunnah-moskeen, som holder til i et gammelt industribygg i Reus. Politiet mener at moskeen er en av fire som utgjør bekymring for spredningen av «ekstreme meninger». I 2015 avdekket politiet planleggingen av et terrorangrep i Barcelona.

En av de anholdte skal ha besøkt moskeen i Reus jevnlig for å be, skriver La Vanguardia.

Forstanderen av moskeen har ved flere anledninger nektet for at det forkynnes ekstrem islam bak de fire veggene.

Fotograf Gisle Oddstad (t. v) og journalist Axel Støren Wedén er i Spania. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Kan ikke noe om islam

Søndag formiddag er det folketomt og stille rundt moskeen i industrinabolaget. En mann i 70-årene, med skjegg og muslimsk bønnehatt, feier gulvet før ettermiddagsbønnen. Han forteller VG at han kom til Spania fra Marokko på 60-tallet. Moskeen besøkes først og fremst av personer med marokkansk opphav.

– Dette er et fredelig sted, sier han på gebrokkent spansk. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk.

Vi blir invitert inn på moskeens område, hvor det etter hvert kommer flere menn til, noen med lang hvit kjortel og tilhørende langt skjegg. I tråd med konservativ islam, holdes menn og kvinner atskilt i moskeen under bønn.

– Dette er dårlige ungdommer, som ikke kan noe om islam. Hvis de virkelig hadde lest Koranen hadde de lært at Islam er ensbetydende med fred, forteller en besøkende mann i 40-årene når han får spørsmål om hva han tenker om de spansk-marokkanske ungdommene som politiet mener står bak terroren i Barcelona og nabobyen Cambrils.

Samtalen tar imidlertid en vending når vi spør om hvordan han stiller seg til at politiet mener moskeen han besøker bidrar til radikalisering. Han viker med blikket, og blir stille.

– Jeg har ikke noe å si om det, sier han etter noen sekunder. Han avslutter så intervjuet.

Ingen av mennene ønsker å bli avbildet, eller å oppgi navnene sine. En lokal innbygger som VG snakker med, oppfatter miljøet rundt moskeen som svært lukket.

RADIKAL MOSKÉ: Salafist-moskeen As-Sunnah i byen Reus i Spania har vært i myndighetenes søkelys i flere år. Foto: Gisle Oddstad , VG

– De holder seg mye for seg selv, forteller han VG.

Han ønsker ikke navnet sitt på trykk.

I byen på rundt 100.000 mennesker bor det rundt 8000 muslimer, skriver La Vanguardia. Mannen i 30-årene, han selv innvandrer fra Colombia, mener det bringer med seg utfordringer.

– Det er et problem her i Reus at mange av muslimene ikke integrerer seg, sier han.

Vil «gjenerobre» Spania

Til tross for at Spania ikke har blitt rammet av et større terrorangrep fra islamistisk hold siden al-Qaeda-angrepet som drepte nesten 300 liv i Madrid i 2004, er landet en sentral del av propagandaen til IS og al-Qaida.

Terrorgruppen referer til Spania som «Al-Andalus», det gamle arabiske navnet for den iberiske halvøyen, som var under muslimsk styre til 1492. I propagandaen blir dette omtalt som okkupasjon av arabisk land, og sett på som en enorm urett gjort overfor muslimer. Spania regnes derfor som en naturlig del å innlemme i et fremtidig islamsk kalifat.

I 2014 slapp IS en propagandavideo av en spansktalende fremmedkriger, som kom med følgende trussel:

– Spania er landet til våre forfedre, og vi kommer for å frigjøre henne, med Allahs hjelp, sier han, ifølge El Mundo.