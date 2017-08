Angrepet i Barcelona: Imam kobles til terror-celle

Imamen Abdelbaki Es Satty skal ha hatt en viktig rolle i radikaliseringen av de tolv unge Barcelona-terroristene.

Spansk politi leter fortsatt etter 22-åringen Younes Aboyaaqoub som nå er utpekt som sjåføren av varebilen som meide ned og drepte 13 personer på La Rambla i Barcelona.

Etterlyst er også imamen Abdelbaki Es Satty, som kan ha hatt en viktig rolle i radikaliseringen av de tolv unge mennene i terrorcellen som stod bak angrepene i Barcelona og Cambrils.

Én kvinne døde i angrepet mot Cambrils. Politiet bekreftet mandag at at det er sammenheng mellom terrorangrepene og en bilkapring nord for Barcelona der en mann ble funnet drept i bilen, melder NTB. Det tar dødstallet opp til 15.

Fem av terroristene ble drept av politiet i Cambrils, fire er pågrepet og tre er fortsatt etterlyst, men to av disse tre kan være blant de som døde i huset i Alcanar der terroristene skal ha planlagt terrorangrepet.

Spansk politi opplyser om at de har «klare indikasjoner» på at imamen El Satty var blant dem som døde i terror-huset, i følge El Mundo.

Les også: Politibetjent drepte fire terrorister på egenhånd.

Fikk du med deg detaljene? Alt om terroren i Spania.

Spanske aviser: Kan være hjernen bak terroren

De tolv terroristene har til felles at de er unge menn. Flere var i familie og de hadde vokst opp sammen. De fleste er mellom 17 og 28 år, mens den eldste var 34. Ingen av dem har tidligere vært etterforsket for hendelser knyttet til terror. De unge mennene kommer fra byene Ribes de Freser og Ripoll, skriver El Mundo.

I Ripoll holder også imamen Abdelbaki Es Satty til. I følge den spanske avisen El Pais opplyser kilder i politiet at han er mistenkt for å være hjernen bak terrorangrepene i Barcelona og Cambrils.

La Vanguardia melder også at hovedlinjen i politiets etterforskning plasserer Es Satty i sentrum av terrorcellen som står bak angrepene der 14 menneskier mistet livet.

Offisielt er det bekreftet at imamen ikke har vært å finne de siste dagene, og at politiet leter etter ham. Leiligheten hans ble lørdag raidet av politiet, som i følge El Conficencial skal ha lett etter DNA-spor for å identifisere ofre etter eksplosjonen huset i Alcanar der terrorangrepet ble planlagt og det ble oppdaget store mengder eksplosiver.

Mer om huset i Alcanar: Her ble terroren planlagt.

Reiste til radikaliseringshovedstad i Belgia

Es Satty satt i fengsel fra 2010 til 2012 for å ha smuglet 12 kilo hasj, skriver El Pais. Der skal han ha fått god kontakt med to av terroristene som stod bak de koordinerte bombeeksplosjonene på flere pendlertog i Madrid den 11. mars 2004.

Avisen melder at han de siste to årene har han reist flere ganger til Marokko, Belgia og Frankrike, der det har vært aktive terrorceller. Politikilder opplyser til avisen at han antakelig er radikalisert i utlandet, og ikke i Spania.

Hans Bonte, ordføreren i byen Vilvoorde i Belgia, har bekreftet at Es Satty oppholdt seg der i lengre tid i 2016. Vilvoorde er utpekt som en av byene i Beliga som er mest påvirket av radikalisering, melder La Vanguardia.

Nordine El Hagi deler leilighet med imamen i 40-årene og ble vekket av politiet da de raidet leiligheten i flere timer natt til lørdag.

– Vi snakket ikke så veldig mye sammen. Han var veldig privat av seg, en stille mann, sa El Hagi til Bergens Tidende som traff ham lørdag.

Bergens Tidende skriver at det hang en lapp på døren til byens islamske senteret i Ripoll der det stod: «I møte med slik kriminalitet, gjentar vi vårt mål om å bekjempe all terrorisme. De skyldige i dette angrepet må bli pågrepet og stilt for retten»

Alt om bilangrepet i Barcelona: Varebil kjørte ned folk.

Ble raskt radikaliserte

De fleste av de unge mennene, blant annet den etterlyste Younes Aboyaaqoub, hørte til moskeen der Es Satty var imam. En som også har besøkt moskeen i Ripoll jevnlig forteller avisen El Mundo at imamen tilnærmet seg de unge ved å ta dem ut en og en til samtale.

– Fremfor alt så man ham med Youssef og Younes (begge etterlyst, journ. anm.). Jeg trodde at han ga dem råd for at de skulle endre livsstilen sin. Før pleide de å ta dop, de sloss, de røkte og drakk. Men de siste seks månedene sluttet de å lage trøbbel, forteller kilden til avisen.

Said Aallaa (19) og broren Mohammed (27) var også aktive i moskeen. Said var blant de som ble drept av politiet i Cambrils, og Mohammed er pågrepet av politiet.

En venn av Houssaine Aboyaaqoub (19) beskriver til The New York Times at radikaliseringsprosessen gikk veldig fort. Avisen snakket også med Hafa Mars, som deltok i markeringen til støtte for ofrene for terroren søndag. Hun er lærer og jobbet med flere av de mennene da de var barn.

– Jeg skulle ønske at det aldri skjedde og at det eneste minnet vi hadde av våre barn var uskylden i øynene deres. Vi vet ikke om vi skal gråte for dem eller hva vi skal gjøre, fordi de har drept 14 mennesker, sier hun.

Drept: Julian Cadman (7) er blant ofrene for Barcelona-terroren.