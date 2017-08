12 drept etter at varebil kjørte ned folk i Barcelona

To personer er pågrepet etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde i La Rambla i Barcelona. Politiet kaller det et terrorangrep.

En hvit varebil kjørte torsdag ettermiddag nedover paradegaten La Rambla i Barcelona og traff et titalls mennesker på ferden. 12 mennesker er bekreftet døde og over 80 er skadet etter det katalanske myndigheter omtaler som et terrorangrep.

Catalonias regionale president Carles Puigdemont i Casamajó bekrefter under en pressekonferanse at to menn nå er pågrepet etter angrepet.

Vitner til VG: – Måtte kaste meg unna

Tidligere meldinger om at gjerningspersonene forskanset seg i en restaurant i nærheten, er senere blitt avkreftet.

Ifølge La Vanguardia skal én av de mistenkte skal være skutt og drept av politiet i byen Sans Just Desvern utenfor Barcelona. Myndighetene har så langt ikke bekreftet dette.

ANGREP: Den hvite varebilen forårsaket store skader på sin vei nedover paradegaten La Rambla i Barcelona. Foto: Twitter

Catalonias innenriksminister Joaquim Forn opplyste ved en tidligere pressekonferanse at 13 var døde, men det er uklart om en av gjerningsmennene først var inkludert i tallet.

SITE: IS tar på seg skyld



Ifølg overvåkingsorganisasjonen SITE tar IS på seg skylden for angrepet.

Spansk politi har frigitt et bilde og identiteten til den siste som angivelig leide den involverte varebilen, men de bekrefter ikke at vedkommende har deltatt i angrepet.

Borgermesteren i byen Ripoll sier til La Vanguardia at denne personen møtte opp på den lokale politistasjonen og anmeldte ID-tyveri da han så bilde av seg selv i mediene etter angrepet. Politiet undersøker nå hvorfor mannen ikke har anmeldt forholdet tidligere.

Ifølge La Vanguardia letes det fortsatt etter minst to personer.

Fakta: Dette vet vi om terrorangrepet

Føreren stakk fra stedet



Gaten La Rambla er byens paradegate og tiltrekker seg store mengder mennesker, og bugner av både butikker og fortausrestauranter.

Politikilder sa til El Pais at føreren varebilen kjørte over flere personer, før gjerningspersonen eller -personene stakk av til fots.

Videobilder fra etter angrepet viser flere personer som ligger skadet på bakken. En hvit varebil med store skader i fronten vises også i flere av bildene fra stedet.

Det er funnet et spansk pass i en varebil som ble brukt under terrorangrepet, ifølge El Pais. Ifølge den samme avisen har myndighetene i byen evakuert butikker i området rundt La Rambla.

Innenriksdepartementet i Catalonia oppfordrer nå folk til å unngå sentrum av Barcelona, skriver de på Twitter.

Annen bil



En annen bil skal senere torsdag ha passert en politikontrollpost og truffet to politibetjenter ved avkjøringen til gaten Diagonal i Barcelona, melder El Mundo.

Skadeomfanget er ukjent, og det er heller ikke sagt om hendelsen har sammenheng med angrepet på La Rambla.Politiet har ifølge Reuters funnet denne andre varebilen.

Nødetatene i Barcelona oppfordrer publikum på Twitter til å bruke sosiale medier for å fortelle sine nærmeste at de har det bra for på den måten å unngå at telefonsystemet kollapser

Sikkerhetsstyrker leter etter ytterligere en varebil, som kan ha vært innblandet i terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag, opplyser politikilder til El Pais, ifølge NTB.

UD: Jobber med å kartlegge



Pressevakt Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, sier til VG at de jobber med å kartlegge situasjonen.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er direkte involvert. Vi følger situasjonen fortløpende, sier Haavardsdatter Lunde til VG og legger til:

– Vi oppfordrer nordmenn som befinner seg i området til å ta kontakt med sine pårørende.

Ifølge dansk TV 2 er en dansk statsborger skadet i angrepet, men ikke alvorlig.