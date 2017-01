EU vil gi roboter rettigheter

I februar stemmer Europaparlamentet over om roboter skal få juridiske rettigheter.

I fjor meldte Reuters at Europaparlamentet vurderte å opprette lover og rettigheter for roboter. I utkastet er det blant annet foreslått at de mest intelligente robotene skal få status som elektroniske personer.

Lovforslaget skal opp til avstemning i februar.

Mener det er overdrevet



Blant robotlovene som er foreslått er en obligatorisk forsikringsordning som skal sørge for å dekke eventuelle skader forårsaket av roboter.

En annen er en rapporteringsstruktur som pålegger firma å rapportere hvor stor andel av de økonomiske resultatene, roboter og kunstig intelligens står for, for å på den måten regne ut skatter og trygdeavgifter.

Professor ved institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU, Keith L. Downing, mener det er overdrevet at roboter skal regnes som en lønnstager.

– Jeg skjønner ikke hvorfor en bedrift må fortelle hvor mye en robot har bidratt økonomisk. Det blir som å spørre hvor mye en datamaskin har bidratt til selskapets økonomi.

Downing mener imidlertid at ansvarsloven er et viktig punkt i lovgivingsforslagene.

–Det høres veldig fornuftig ut. Når du får mindre menneskelige sjåfører enn robotdrevne biler vil det fortsatt være ulykker. Da er det viktig med regler som sier hvem som er ansvarlig, argumenterer Downing.

– Trussel mot menneskerasen

Tidligere har flere av verdens fremste vitenskaps- og forretningsmenn uttrykt stor skepsis mot kunstig intelligens.

Tesla-gründer Elon Musk har tidligere uttalt til The Guardian at kunstig intelligens er den største trusselen mot menneskerasen. Han mener vi bør være ekstremt forsiktige

–Jeg blir stadig mer overbevist om at det burde være en regulering, kanskje på nasjonalt og internasjonalt nivå, bare for å forsikre oss om at vi ikke gjør noe veldig dumt, sa Musk til den britiske avisen.

Stephen Hawkings er ikke noe mer positiv. I 2014 sa han følgende om kunstig intelligens i et intervju med BBC:

– Kunstig intelligens kan bety slutten på menneskerasen. Når vi har KI som kan utvikle seg selv videre i stadig raskere tempo, vil mennesker som er begrenset av langsom biologisk evolusjon bli fortrengt.

– Bekymringsfullt



Downing er ikke helt med på Musk og Hawkings dommedagsprofetier. Selv om det allerede finnes roboter som kan lage roboter nesten uten menneskelig hjelp, og roboter som kan lese og forstå menneskelige følelser, er Downing mer bekymret for at kunstig intelligens gjør at vi slutter å bruke hjernen.

– Det er litt bekymringsfullt at vi har overlatt så mye til datamaskinen. Mange i dag kan jo ikke lokalgeografi fordi vi har google maps, sier Dowming og utdyper.

– Vi får så masse «bite-sized» info dag ut og dag inn. Det kan ikke sammenlignes med ordentlige kunnskapsmåltider for hjernen. Det er det som bekymrer meg og mange andre.

Downing mener det ikke er noen fare for Westworld-tendenser, hvor roboter utvikler følelser.

– Våre følelser er knyttet til basale behov som mat og reproduksjon, det tror jeg ikke roboter kan utvikle. Følelser har en biologisk basis, mener Downing.

Han avviser ikke Hawkings og cos dommedagsprofetier, men mener dette er scenarioer som ligger langt fram i tid.

– Jeg er mer bekymret for arbeidsplassene som går tapt som følge av robotteknologi.

Noen av lovforslagene:

Opprettelse av et europeisk organ for roboter og kunstig intelligens.

En lovlig definisjon på «smarte autonome roboter», med et registreringssystem for de mest avanserte.

Retningslinjer for robotikk-ingeniører med formål om å lede etisk design, produksjon og bruk av roboter.

En ny rapporteringsstruktur som pålegger firma å rapportere hvor stor andel av de økonomiske resultatene, roboter og kunstig intelligens står for, for å på den måten regne ut skatter og trygdeavgifter.

En obligatorisk forsikringsordning for selskaper, for å dekke skader forårsaket av sine roboter.

Kilde: Europaparlamentet