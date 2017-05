Taxi-sjåfør pågrepet i Kypros-saken

Har forklart at han skulle få 100 euro for kort kjøretur.

En taxi-sjåfør ble mandag arrestert på Kypros i forbindelse med at en far er ettersøkt for bortføring av en fire år gammel norsk jente på øya i forrige uke.

Politiet mener den norske barnefaren enten selv, eller med hjelp fra andre, kidnappet sin datter (4), etter at hun ble tatt fra moren og bortført av maskerte menn utenfor en barnehage i byen Nikosia forrige torsdag.

– Taxi-sjåføren har forklart at han plukket opp faren og datteren i nærheten av barnehagen og kjørte dem ut av byen. Der tok en annen bil dem til den tyrkiske delen av Kypros, sier en av morens kypriotiske advokater Lora Stylianou til VG mandag kveld.

Ruten planlagt på forhånd

Ifølge lokale journalister som var tilstede forklarte sjåføren også under fengslingsmøtet at han fikk en telefon av en bekjent på onsdag, altså dagen før hendelsen. Han ble bedt om å komme til Nikosia for å kjøre to personer en kort strekning på fem kilometer den påfølgende dagen. Han skulle få 100 euro for oppdraget.

Sjåføren hevder at han ikke fikk vite hvem han skulle kjøre.

– Personen som har planlagt kidnappingen hadde på forhånd bestemt hvilken rute sjåføren skulle ta. Sjåføren ventet cirka 400 meter fra skolen. Sjåførens vitnesbyrd er viktig, fordi han var med på selve kidnappingen, selvom han kanskje er den mest uskyldige av de som er arrestert, sier den andre av morens advokater Laris Vrahimis til VG mandag kveld.

ADVOKAT FOR MOREN: Laris Vrahimis. Foto: Jørgen Braastad , VG

Fire personer var fra før av pågrepet etter hendelsen torsdag. Kypriotisk politi har utstedt en arrestordre på jentas far gjennom Europol. Nordmannen har bekreftet at han er sammen med datteren.

Hevder faren hentet datteren

Mandag kom farens norske advokater med en pressemelding, der det sto at mannen har opplyst til sine advokater Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak at påstanden som er gjengitt i mediene om at datteren ble hentet av maskerte menn, ikke er riktig.

Ifølge faren var det han selv som hentet datteren i barnehagen, og han sier at datteren kjente ham igjen umiddelbart.

– Ifølge vår klient observerte barnets mor at det var han som hentet barnet, og han tilbakeviser at hun ble dyttet, slik som fremstilt i mediene, sier advokatene i en pressemelding.

Morens advokat fnyser av disse uttalelsene:

– Dette er totalt usant, sier Lora Stylianou til VG.

– To menn maskert med svarte skjerf dyttet moren vekk og tråkket på henne. Barnet skrek og gråt. De maskerte mennene må deretter ha levert barnet til faren, og de to tok taxi videre.

Faren har opplyst via sine advokater at datteren fortsatt har det bra.

Foreldrene til den fire år gamle jenta er skilt. Den gresk-kypriotiske moren har tidligere tatt jenta med fra Norge til Kypros.