Norsk diplomat forteller om hemmelig møte med mulla Omar for å oppnå fred med Taliban

Under det høyst hemmelige møtet i Pakistan i 2009, skal Taliban-lederen ha gjentatt et ønske om fredssamtaler.

Da Afghanistan-utvalget i juni la frem sin rapport over Norges bidrag i landet, ble det på knusende vis slått fast:

Forsøket på å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom langsiktig bistand og fredsdiplomati mislyktes.



Men bak det manglende resultatet ligger det et mange år langt arbeid definert av hemmelige samtaler over hele verden mellom norske diplomater og Taliban-ledere for å få stablet sammen fredssamtaler mellom islamistbevegelsen og afghanske myndigheter.

I et nytt intervju med New York Times forteller mangeårig diplomat Alf Arne Ramslien (71) at det norske bidraget i den ømfintlige prosessen i 2009 ledet ham til et møte med det han er sikker på at var selveste mulla Omar - den svært myteomspunnede tidligere Taliban-lederen.

Levde et liv i ytterste hemmelighold: Den enøyde terror-strategen (krever innlogging)

Bar tegn av å være syk

Det to timer lange møtet fant sted på nattestid, på en øde plass utenfor millionbyen Karachi i Pakistan. Mulla Omar, som selv ikke sentrale skikkelser i Taliban hadde sett i live på flere år, bar tegn av å være syk.

– Han var åpenbart veldig syk. Han var ganske tykk, noe jeg ikke hadde forventet. Vi visste at han hadde problemer med diabetes og med nyren. Også stemmen hans var snøvlete, sier Ramslien i intervjuet.

Den avdøde Taliban-lederen, som ledet opprøret fra Pakistan, gjentok et ønske om å få til fredssamtaler med den afghanske regjeringen.

Fikk du med deg?: Talibans siste leder drept i droneangrep

Helt fra 2007 hadde Ramslien, som gjennom sitt diplomatarbeid i Pakistan fra 1990-tallet hadde pleiet forholdet og tiltroen til Taliban-ledere, blitt utpekt av islamistbevegelsen som hovedpersonen til å legge til rette for fredssamtaler med afghanske myndigheter.

Pakistan det store hinderet

Det norske arbeidet ledet til en rekke hemmelige møter mellom norske diplomater og Taliban-aktører i Karachi, Bangkok og Oslo.

Offentlig uttrykte Taliban at de aldri ville forhandle med den afghanske regjeringen sålenge det oppholdt seg utenlandske soldater i landet, skriver New York Times. Men Ramslien står fast på at det ikke var et urokkelig krav, noe blant annet møtet med mulla Omar skal ha vist.

Debatt: Det er nå Afghanistan virkelig trenger oss

ØNSKER ROLLE: Utenriksminister Børge Brende (H) hilser på delegasjonen fra afghanske myndigheter under åpningen av Oslo Forum på Losby Gods i 2015. Delegasjonen var i Norge for å føre samtaler med Taliban. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Et langt større hinder i å stable sammen fredssamtaler var Pakistan, ifølge Ramslien. Landets etteretningsmyndigheter, ISI, foretok i 2010 en rekke arrestasjoner av sentrale Taliban-ledere i forkant av det som til da skulle vært samtalene på høyeste hold mellom den afghanske regjeringen og Taliban.

Se også: Brende ønsker rolle i forhandlinger med Taliban

– Det ble vanskelig å fortsette forhandlinger på grunn av motstand ikke bare fra innad Taliban selv, men også fra Al-Qaida, og langt viktigere, fra pakistanske etteretningsmyndigheter, fremholder Ramslien.

I dag står Taliban sterkere enn noen gang siden USAs intervensjon i 2001. Ramslien mistet selv håpet, ifølge New York Times, og tok sin siste jobb som ambassadør i Nepal før han forlot utenrikstjenesten i 2013.

– Sier noe om statusen til Ramslien



Afghanistan-forsker Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt kjenner Ramslien fra forskningsprosjekter i Pakistan.

– Jeg tror det knapt er noen andre vestlige diplomater som har møtt mulla Omar. Dette sier noe om statusen til hr. Ramslien. Han har hatt en enorm tillit og respekt i mange religiøse miljøer i Afghanistan og Pakistan, og snakket i tillegg flytende urdu, sier Strand til VG.

Til tross for at fredssamtalene har brutt ned uttallige ganger, vil ikke Strand være med på at det norske diplomatbidraget i Afghanistan har vært mislykket.

– Bare at man har fått partene til å møtes, er i seg selv en suksess. Man må huske på at dette er en svært vanskelig og langvarig prosess, med nye ledere og kontakter som endrer premissene for forhandlingene kontinuerlig, sier han.

VG har, uten hell, forsøkt å få tak i Alf Arne Ramslien til denne saken.