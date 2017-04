Vil ha FN-resolusjon mot kjemisk angrep i Syria

USA, Storbritannia og Frankrike foreslår en FN-resolusjon som fordømmer det som fryktes å være det dødeligste gassangrepet siden 2013.

Utkastet ble presentert for FNs sikkerhetsråd tirsdag og vil kunne stemmes over allerede onsdag.

Resolusjonen krever også full gransking av angrepet hvor minst 58 personer skal ha blitt drept og 160 personer såret i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble et av boligområdene i byen Khan Sheikhun bombet med et materiale som forårsaket kveling og intense pustevansker, generelle spasmer og besvimelse.

VG har også sett videoklipp av livløse barn, uten blodige skader, som ifølge aktivister skal komme fra den samme landsbyen.

Videoer viser også hvordan frivillige hjelpearbeidere bruker brannslanger for å vaske ofrenes kropper.

EU mener Assad-regimet har et spesielt ansvar, og en rekke statsledere har fordømt angrepet. Blant dem er USAs president Donald Trump, som retter pekefingeren mot sin tidligere president Barack Obama.

Han mener forgjengeren ikke svarte aggressivt nok på angrepet i Ghouta i august 2013, hvor amerikanske etterretningskilder konkluderte med at 1429 mennesker ble drept, blant dem 426 barn.

– Disse avskyelige handlingene av Assad-regimet er en konsekvens av den forrige administrasjonens svakhet og ubesluttsomhet, sier Trump i en uttalelse.

– President Obama sa i 2012 at han ville etablerte en «rød linje» mot bruken av kjemiske våpen, og gjorde deretter ingenting. USA står med allierte over hele verden når vi fordømmer dette uutholdelige angrepet.

Syria har i lang tid blitt anklaget for å bruke kjemiske våpen. Flere etterforskninger gjort av FN og OPCW, senest en rapport fra oktober 2016, har funnet bevis for at flere aktører i den syriske krigen har brukt klor-, sennep- og sarin-gass.

Den syriske regjeringen «avviser kategorisk» at de står bak, og hevder videre at de ikke er i besittelse av kjemiske våpen, at de ikke har brukt det i fortiden – og at de heller ikke har planer om å bruke det.

Assad-regimet anklager derimot opprørere for å ha fabrikkert angrepet for å ramme den syriske regjeringen. Det russiske forsvarsdepartementet benekter også enhver innblanding.