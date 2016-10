VG i Syria: Unggutter vokter by der IS ble drevet på flukt

JARABLUS (VG) Bevæpnede tenåringer på gaten, kvinner med ansiktsslør i matkø, frykt for at IS har gått «i sivil»: Slik er livet to måneder etter at terrorhæren ble drevet på flukt.

– IS slåss som om de var gale.

– De kjemper virkelig hardt og er ikke feiginger, slik noen sier. Den eneste måten å bekjempe dem på, er å være like brutale tilbake. Vi skjøt for å drepe, forteller Muhammed Jazzim til VG.

Han er en av kommandørene for Free Syrian Army (FSA) som med hjelp fra tyrkiske stridsvogner og spesialsoldater gikk til aksjon den 24. august, og drev IS-krigerne på flukt fra den syriske byen Jarablus, på grensen mot Tyrkia.

KOMMANDANT: Muhammad Jazzim er en av kommandantene som ledet angrepet på IS. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Mens kampen mot IS nå raser for fullt rundt storbyen Mosul i Irak, gir Jarablus et inntrykk av hvordan det er i en by etter at IS er beseiret og drevet på flukt.

Jazzim følger nøye med på nyheter fra nabolandet:

– Vi får høre at planen til IS er å trekke seg tilbake til Raqqa i Syria. Det blir sikkert harde kamper først, men de vil ikke kjempe til døden så lenge de har Raqqa, og da kan de jo bli vårt problem her i Syria, sier han.

I SYRIA: VG-korrespondent Nilas Johnsen

Frykt og sult



Jarablus hadde 11.570 innbyggere da krigen i Syria begynte, og lå strategisk til ved den tyrkiske grensen, med jernbanesporet på linjen mellom Istanbul og Bagdad i utkanten av byen.

Etter å ha blitt tatt av opprørerne i juli 2012, falt byen i hendene på IS året etter. Det ble starten på et terrorvelde: Offentlige henrettelser, pisking av kvinner som gikk uten slør, stadig jakt på mulige spioner for Vesten – og utbredt sult.

VG fikk være med på en tur til Jarablus for utenlandske korrespondenter i Tyrkia, organisert av det tyrkiske pressedirektoratet.

– Det er trygt her nå, IS er drevet på flukt, og folk kan komme tilbake, sier FSA-generalen Abdurrazzat Asla Ellaz, som kommer for å møte pressen.

LOVER TRYGGE GATER: General Abdurrazzat Asla Ellaz. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Men, selv om stedene vi ble tatt med til var nøye planlagt, og vi kun fikk tre timer inne i Syria, så var det ingen begrensning på hvem vi snakket med, eller hva vi tok bilder av.

Jazzim og hans brigade lå et lite stykke unna der generalen holdt sitt pressemøte. Mens Jazzims soldater hvilte i skyggen, holdt en religiøs leder med digre, svarte solbriller en form for forelesning. Han forsvant inn i et hus da VG tok kontakt.

– Vi har fordrevet IS fra Jarablus, vi vant og de flyktet. Men noen av dem kan ha blitt igjen. De kan ha klippet sine lange skjegg og tatt på seg sivile klær. Hvis de har gjort det, så kommer vi til å finne dem etter hvert som tiden går. Vi er klare og vi følger nøye med, sier Jazzim.

Drøyt fem hundre meter fra pressekonvoien var det satt opp en liten veisperring. Der sto en ung soldat og stanset forbipasserende: Kerim Zeku fra Sultan Murat-brigaden. Han forteller at han er 19 år gammel, og at han føler seg trygg på at IS er fordrevet for godt.

Ved et lite bord med voksne menn i sivile klær, sitter to unggutter med automatvåpen og kamuflasjeklær. Hussein fra Homs forteller at han har vært soldat i ett år, og at han nå er blitt 17 år – selv om han ikke ser en dag over femten ut. Vennen Bilal forklarer at de to har vakttjeneste, han er også 17 år sier han, men ser enda yngre ut.

HAR VAKTTJENESTE: Kerim Sultan (19) forklarer en kvinne at hun ikke kan gå videre langs veien, ettersom den var avstengt grunnet presseturen VG var med på. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Vann og strøm fra Tyrkia

Tyrkiske medier har allerede fått bli med på en lignende tur til Jarablus, og har levert positive rapporter, som regjeringsvennlige Daily Sabah som meldte om hvordan flyktninger vender tilbake, og storavisen Hürriyet som rapporterte om hvordan infrastruktur som elektrisitet gjenopprettes med hjelp fra Tyrkia.

Men virkeligheten er at livet fortsatt er hardt i Jarablus, forteller Fadiyeh Nafi, som venter i kø for å få mat, sammen med rundt hundre kvinner – omtrent alle sammen dekket med ansiktssløret niqab.

– Vi vet ikke om Da'esh (arabisk for IS, journ.anm.) kan være i skjul her, eller hvor de er blitt av. De kan komme tilbake også, men må Gud forby at det skjer, sier Fadiyeh.

VENTER PÅ MAT OG VANN: Kvinner i Jarablus står opp til fire timer i kø for å få mat. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

– Her venter vi i tre til fire timer på mat og vann. Våre hus er ødelagt. Vi trenger mer hjelp, selv om vi er takknemlige for det Tyrkia har gjort, sier hun.

For det er ingen tvil om at å vise fram hvilken innsats de gjør for Jarablus er én av hovedgrunnene til at tyrkiske myndigheter har organisert turen. I tillegg har flere hundre journalister, deriblant VG, søkt i ukevis om å få krysse grensen, forklarer pressesjef for Gaziantep-regionen i Tyrkia, Ertan Koska.

– Vi leverer strøm, gass og vann fra Gaziantep-regionen, så der er infrastrukturen nesten på plass. Mat må kjøres inn, og da blir det køer. Det er også mye gjenoppbygging som gjenstår, forklarer Koska.

VENTER PÅ MAT: En liten gutt venter med en bøtte han skal få utlevert mat i. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Offensiven de tyrkiske troppene og FSA-krigerne fører, har etter Jarablus fortsatt dypere inn i Syria, og 16. oktober ble terrorhæren fordrevet fra sin egen dommedagsby til jubel fra FSA-krigerne.

Den tyrkiskledede fremrykkingen, har også ført til kamper mot kurdiske militsgrupper. Denne delen av Tyrkias Syria-taktikk har ført dem på kollisjonskurs med USA.

Bakgrunn: Sammenligner kamp mot kurderne med krig mot IS

Men soldaten Baser Naew, som hadde ansvaret for å kjøre foran pressebussen på en pickup med mitraljøse, forteller VG at de ikke har noen konflikt med den kurdiske PKK og YPG-militsen.

– Vi kom hit for å beseire IS, og om Gud vil så drar vi videre inn i Syria og bekjemper dem der også, sier Baser.

– Vi er ikke i krig mot PKK, vår krig er mot IS. Men det jeg kan si deg er at vårt samarbeid med de tyrkiske troppene er meget godt, fortsetter han.