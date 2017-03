VG i Syria: Proteser gir nytt håp i Aleppo

ALEPPO (VG) Fatime Jiend (7) mistet beinet da en granat slo ned mens hun spilte fotball med vennene i beleirede Øst-Aleppo.

VG besøkte protesesenteret i Aleppo, drevet av Den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC), samme dag som den lille jenta prøver sitt nye venstreben for første gang.

Med hendene på det støttende rekkverket går hun forsiktig, men stadig mer stødig frem og tilbake. Etter en stund må hun ta en pust bakken, og ser litt skeptisk ut. Men da VG spør hva hun gleder seg mest til med det nye benet, nøler hun ikke et sekund:

– Nå skal jeg spille fotball igjen, sier Fatime med et enormt smil.

Tilbake til skolen



Moren Bahia Jiend (24) forteller at datteren spilte fotball ute i gaten i bydelen Zarzour i beleirede Øst-Aleppo for fem måneder siden, da hun mistet venstrebenet som følge av et granatangrep.

– Jeg takker gud for at hun får denne muligheten, det kan gi henne livet tilbake, for nå kan hun gå på skolen igjen, sier moren.

GLEDE OVER NYTT BEN: Fatime (7) begynner å få kontroll på protesen, og smiler innbitt mot VGs fotograf. Foto: Harald Henden , VG

Fatimes barnekrykker med blå plasthåndtak ligger bak henne på en krakk, og selv om hun kommer seg greit rundt på dem, forteller moren at datteren synes det er flaut å bruke krykker.

Etter at evakueringen av Øst-Aleppo var tvunget gjennom i desember, fikk Fatime nemlig muligheten til å gå på skolen igjen. Men etter bare noen dager nektet hun å fortsette.

– De andre barna stirret på henne siden hun manglet det ene benet, og noen av dem ertet henne. Så derfor sluttet hun på skolen igjen etter kort tid, forteller moren.

Må ha tolk fra regimet



Under reportasjeturen i Syria er VG pålagt å jobbe med en tolk fra det statlige informasjonsministeriet i Damaskus, det er en forutsetning for å få pressevisum.

Det betyr at vi ikke kan jobbe like selvstendig som vi helst skulle ha valgt. Men vi har selv bedt om å få besøke rehabiliteringssenteret som ICRC driver, og som ligger i Vest-Aleppo.



I SYRIA: Harald Henden og Nilas Johnsen i Aleppo. Foto: Harald Henden , VG

Suzie Jazmati fra Den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) forteller at rehabiliteringssenteret ikke fører statistikk på om de skadede er fra tidligere beleirede Øst-Aleppo eller om de er fra Vest-Aleppo, som hovedsakelig har vært under regjeringsstyrkenes kontroll.

– Under beleiringen av Øst-Aleppo kom det et begrenset antall ut derfra via den humanitære korridoren, mens flere pasienter kom ut under evakueringen i desember, sier Jazmati.

– I hele 2016 hadde vi 758 pasienter inne til rehabilitering, og 567 av dem hadde amputasjoner. Av disse hadde 62 prosent blitt skadet som følge av kamphandlinger, fortsetter hun.

På protesesenteret oversetter Jazmati fra ICRC, og ikke den statlige tolken til VG, som venter i bakgrunnen. Men like fullt vil ikke pasientene der snakke detaljert om hvordan skadene oppsto:

Moren til Fatime sier hun ikke vet om granaten som kostet datteren benet var fra utgående eller innkommende beskytning, og noe av det samme sier Tareq Basmaje (61) om kulen som traff ham i Hamidiye i Vest-Aleppo for syv måneder siden.

– Jeg ble et tilfeldig offer da jeg kom i kryssilden. Det verste med å miste benet er at jeg ikke kunne utføre jobben min, fordi jeg var ansvarlig for å levere dokumenter ved et offentlig kontor, og kunne ikke gå, forteller han.

TILPASSING: Tareq Basmaje (60) mistet beinet i Vest-Aleppo da han ble fanget i kryssild. Sammen med en kvinnelig assistent tilpasser ortopediingeniør Edward Wafula fra ICRC protesen, som skal få nytt feste. Foto: Harald Henden , VG

Da VG treffer ham får han tilpasset selve festet i protesen, som har begynt å gnage på stumpen av benet. Selv er Tareq skeptisk til om han kan vende tilbake til sin gamle jobb, men ortopediingeniør Edwad Wafula er optimist.

– Her sier vi at man skal kunne «walk and work». Det viktigste med en protese er nettopp å kunne delta fullt ut i samfunnet igjen, sier Wafula.

– Barn lærer seg det enklere så klart, bare se på Fatime, om noen få dager kan hun sikkert løpe rundt igjen, fortsetter han.

Å LÆRE Å GÅ: Fatime Jiend (7) blir stadig stødigere under sin første test med protese, mens Wadah Hariri (58), som har hatt en enklere protese i mange år, må venne seg til det nye kneleddet i sin nye, og støtter seg til stokken. Foto: Harald Henden , VG

Wadah Hariri mistet benet i begynnelsen av borgerkrigen, for fem år siden i Haman. Heller ikke han vil gå inn på hvem som avfyrte kulen som ødela hoften hans, og selv om den muskuløse 58-åringen stabber rundt med et bredt smil er også han litt utilpass:

– Dette er en ny protese, der kneleddet er annerledes enn det jeg er vant til. De sier denne er mye bedre og mer moderne, men jeg likte egentlig den gamle best, forteller han.

Anas Awad fra Vest-Aleppo mistet sitt bein i et granatangrep, og nå jobber han med den kosmetiske sluttbehandlingen av protesene i ICRC sitt verksted.

– En protesebruker, jeg sier aldri pasient, vi er brukere, må føle at protesen er en naturlig forlengelse av kroppen. For at man skal føle seg hel igjen kan de små detaljene være veldig viktige, og det er jeg jo selv ekspert på, forklarer han.

