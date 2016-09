Våpenhvilen i Syria i ferd med å kollapse

Våpenhvilen i Syria er i ferd med å kollapse etter det USA-ledede angrepet mot syriske regjeringsstyrker lørdag.

Syria anklager USA for å sabotere våpenhvilen.

– Hensikten med denne amerikanske aggresjonen er å få våpenhvilen til å bryte sammen, sier Syrias FN-ambassadør Bashar Ja'afari.

Beklaget angrep

Minst 90 syriske regjeringssoldater ble drept i angrepet mot flybasen i Deir al-Zor, som også danske og australske kampfly deltok i. Pentagon har beklaget angrepet og hevder at angrepet var ment å ramme opprørere fra Den islamske staten (IS).

– Ingen fakta på bakken viser at dette var et feilangrep eller en tilfeldighet. Dette skjedde med overlegg, fastholder en av president Bashar al-Assads nære rådgivere, Bouthaina Shaaban.

– Russisk stunt

Russland sammenkalte søndag Sikkerhetsrådet for å diskutere angrepet, og møtet endte med hissig ordveksling mellom landets FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin og USAs ambassadør Samantha Power.

Power betegnet møtet i Sikkerhetsrådet som et russisk stunt, mens Tsjurkin beskrev det USA-ledede angrepet som et avtale- og løftebrudd og et illevarslende tegn for det videre samarbeidet om en våpenhvile i Syria.

Flyangrep mot Aleppo

USA anklager på sin side syriske regjeringsstyrker for å sabotere våpenhvilen ved å gjennomføre flyangrep mot de opprørskontrollerte delene av Aleppo.

Russland anklager opprørere for å bidra til den spente situasjonen i Aleppo-området.

– Opprørernes granatangrep mot regjeringsstyrkenes stillinger og boligområder øker, sier en talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov.

Mange drept

Ifølge den syriske eksilgruppa SOHR ble minst elleve mennesker drept i områder der det skulle ha vært våpenhvile søndag.

Dette var det høyeste dødstallet siden våpenhvilen trådte i kraft for en uke siden, konstaterer SOHRs leder Rami Abdulrahman.